'NSA heeft massale opslag van metadata telefoongesprekken tijdelijk stopgezet'

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft de massale opslag van gegevens over telefoongesprekken en sms'jes tijdelijk stopgezet, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Het spionageprogramma zou een 'logistiek hoofdpijndossier' zijn geworden.

Het pauzeren van het spionageprogramma gebeurde eerder dit jaar, maar de beslissing over het massaal opslaan van telefoongegevens moet nog gemaakt worden door het Witte Huis, schrijft WSJ. De leiding van de NSA ziet het programma niet meer zitten en raad aan om ermee te stoppen, omdat het te weinig bruikbare data oplevert en omdat de opslag en het doorzoeken van al die gegevens lastig zou zijn. Het gaat vooral om telefoongegevens van Amerikanen.

De inlichtingendienst heeft afgelopen jaren in het openbaar beweerd dat de massale opslag van telefoongegevens noodzakelijk is voor de veiligheid, maar nu lijkt het erop dat veel mensen binnen de NSA daarover anders zijn gaan denken. Het is onbekend waardoor dat is gebeurd. De NSA slaat gegevens over telefoontjes op sinds de jaren na de aanslag in New York in 2001. Na 9/11 kregen de inlichtingendiensten veel meer bevoegdheden om af te luisteren.

De beslissing moet dit jaar nog vallen. Het programma voor het opslaan van telefoongegevens vervalt als het Amerikaanse Congres in december het niet heeft verlengd. NSA en het Witte Huis wilden niet reageren op het verhaal. Het opslaan van metadata stopte al eind 2015.