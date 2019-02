Huawei-topman uit kritiek op VS en verwijst naar Prism en Snowden in MWC-keynote

Guo Ping, de huidige voorzitter van Huawei, heeft tijdens zijn keynote op het Mobile World Congress kritische, suggestieve opmerkingen gemaakt over de betrouwbaarheid van de VS, met verwijzingen naar het Prism-afluisterprogramma.

Ping ging tijdens zijn keynote op MWC in Barcelona in op de druk die de VS op diverse landen uitoefent om netwerkapparatuur van het bedrijf niet te gebruiken en maakte daarbij enkele directe opmerkingen en indirecte verwijzingen. Zo sloot de voorzitter zijn toespraak af met de opmerking dat de beschuldiging van de VS over de mogelijkheid van in te zetten backdoors voor spionage geen enkel bewijs bevat. "De ironie is dat de Cloud Act van de VS zijn overheidsinstellingen de autoriteit geeft data buiten de landgrenzen te benaderen", stelde Ping.

Hij doelt hiermee op de Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, die Amerikaanse autoriteiten de bevoegdheid geeft om bij strafrechtelijke zaken zonder tussenkomst van een rechter in het buitenland opgeslagen gegevens te verzamelen als deze bijvoorbeeld in een datacenter van een Amerikaans bedrijf zijn opgeslagen. De persoon van wie de gegevens zijn, hoeft hiervoor niet ingelicht te worden. De EU liet zich eerder kritisch uit over deze wet.

Pings passage over internetveiligheid luidde hij in met de slogan 'Prism, prism on the wall. Who’s the most trustworthy of them all?'. "Dat is een belangrijke vraag om te stellen", aldus de topman. "Als je deze vraag niet begrijpt, vraag het aan Edward Snowden." Prism is het grootschalige afluisterprogramma van de NSA en de FBI, waarmee ze directe toegang hadden tot de systemen van grote techbedrijven, om e-mails, video's, foto's en documenten te kunnen verzamelen bij onderzoeken. Het bestaan van dit programma kwam via de Snowden-documenten aan het licht.

De Huawei-voorzitter riep op tot samenwerking en 'op feiten gebaseerde regulering'. Verder schaarde hij zich achter oproepen om overheden en mobiele aanbieders samen te laten werken bij het testen en certificeren van netwerkapparatuur, iets wat de GSMA een Network Equipment Security Assurance Scheme noemt. Ten slotte claimde de topman dat Huawei geen backdoors heeft geplaatst, dit nooit zal doen en ook niet zal toestaan dat anderen dat doen.