'Duitsland overweegt om Huawei-apparatuur toe te staan voor 5g-netwerken'

De Duitse overheid zou geneigd zijn om het gebruik van Huawei-hardware voor 5g-netwerken in het land toe te staan. Er zou hiervoor al een voorlopige overeenkomst liggen die door enkele ministeries is gesloten.

De voorlopige overeenkomst die een kleine groep ministeries zou hebben gesloten, moet volgens Duitse overheidsfunctionarissen nog wel worden goedgekeurd door het volledige kabinet en het parlement, schrijft The Wall Street Journal. Het kan dat er bij die organen nog de nodige weerstand is te verwachten.

Volgens meerdere Duitse overheidsfunctionarissen heeft een recent onderzoek van de Duitse federale internetbeveiligingsinstantie, waar ook de VS en andere Westerse landen aan deelnamen, niet aangetoond dat Huawei zijn apparatuur zou kunnen gebruiken om gegevens ongemerkt naar China door te sluizen.

Een andere reden om het gebruik van Huawei-apparatuur voor de bouw van 5g-netwerken niet te verbieden, is volgens Duitse functionarissen het feit dat Huawei in vergelijking met concurrenten lagere prijzen voor de netwerkinfrastructuurcomponenten hanteert.

Daarbij stelt een niet nader genoemde overheidsfunctionaris dat Duitsland de boot heeft gemist op het vlak van breedbandinternet. Ook daarom zou het belangrijk zijn om zo snel mogelijk snel internet te kunnen verwezenlijken tegen lage prijzen. De gemiddelde breedbandinternetsnelheid in Duitsland is voor Europese begrippen vrij laag. Onder meer Deutsche Telekom zou hebben aangedrongen op een snelle uitrol van 5g, waarbij het niet voor de hand zou liggen om Huawei buiten te sluiten.

Onlangs waren er ook al geluiden dat de Britse inlichtingendienst op basis van ongepubliceerd onderzoek van mening is dat het risico van het gebruik van Huaweis 5g-apparatuur beheersbaar is. Vanuit de EU is juist een bezorgde toon te horen; Andrus Ansip, de Eurocommissaris voor de Digitale Markt, zei in december nog dat lidstaten behoedzaam moeten zijn met bedrijven als Huawei.

Onder meer België onderzoekt of het Huawei moet weren als leverancier van telecomapparatuur. De Verenigde Staten zijn in toenemende mate druk aan het uitoefenen op Europese landen, in een poging hen ervan te weerhouden met Huawei in zee te gaan.