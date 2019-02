'Britse inlichtingendienst vindt risico 5g-apparatuur Huawei beheersbaar'

Een Britse inlichtingendienst zou vinden dat het risico van gebruik van Huaweis 5g-apparatuur binnen de perken te houden is. Dat meldt de Financial Times op basis van twee anonieme bronnen.

Volgens de Financial Times heeft het NCSC , onderdeel van het GCHQ , geoordeeld dat er manieren zijn om de risico's van het gebruik van Huawei-netwerkapparatuur te beperken. Het rapport is nog niet gepubliceerd. Het blad heeft met twee anonieme bronnen 'die bekend zijn met de conclusie' gesproken. In een reactie tegen de FT zegt het NCSC 'een uniek overzicht en inzicht' heeft van het Chinese bedrijf en verwacht het dat Huawei technische- en beveiligingszorgen aanpakt die in een eerder rapport werden genoemd.

In dat rapport, een jaarlijks verslag van het Huawei Cyber Security Evaluation Centre Oversight Board, zegt het NCSC minder vertrouwen te hebben in de zekerheid die Huawei op de lange termijn op technisch vlak biedt, zoals bij ondersteuning. "Dit vanwege het herhaaldelijk ontdekken van kritische tekorten in de manier van werken. Die tekorten zullen op de lange termijn voor verhoogde risico's in het Verenigd Koninkrijk zorgen. Aanzienlijk werk is nodig om deze risico's te beheersen."

Het in de zomer van 2018 verschenen rapport noemt twee kritische tekorten, met betrekking tot software en ondersteuning. Laatstgenoemde gaat over onderdelen van derde partijen waarvan de ondersteuning bijna is verlopen, terwijl het Huawei-product waar het onderdeel inzit, een langere ondersteuningsperiode heeft. Volgens het Hcsec is het een significant risico voor de Britse telecomindustrie als Huawei en de componentenbouwers geen langetermijnondersteuning kunnen leveren voor de componenten.

Volgens het FT-artikel waarschuwt de Verenigde Staten voor het gebruik van apparatuur van Huawei omdat het risico vanwege de snelheid en militaire toepassingen van 5g te hoog is. Huawei kan volgens de Amerikanen kwaadaardige software-updates gebruiken om spionage te faciliteren, maar bewijs hiervoor lijkt nog niet beschikbaar te zijn, althans niet publiekelijk. Verschillende landen volgen het advies van de VS op.