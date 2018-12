'Regering VS overweegt verbod op netwerkapparatuur Huawei en ZTE'

De Amerikaanse regering overweegt een verbod waardoor bedrijven niet langer apparatuur mogen afnemen van fabrikanten die 'een risico voor de nationale veiligheid' vormen. Daarmee zou de regering Chinese fabrikanten als Huawei en ZTE uit willen sluiten.

Volgens Reuters gaat het om een executive order, die door president Donald Trump ondertekend moet worden. Het verbod zou al acht maanden in overweging zijn en mogelijk wordt het in januari beklonken. Officieel is er nog niets bekendgemaakt, maar drie bronnen vertellen Reuters over de plannen.

Als het verbod er komt, zullen bedrijven zoals Huawei en ZTE niet letterlijk genoemd worden. Het verbod stelt dat Amerikaanse bedrijven geen apparatuur mogen kopen van bedrijven die een significante bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De Amerikaanse regering heeft meermaals gesteld dat de apparatuur van Huawei en ZTE een gevaar vormt. De VS ziet de fabrikanten als een verlengstuk van de Chinese overheid, die middels de netwerkapparatuur van de fabrikanten spionageactiviteiten uit zou kunnen voeren in de VS.

In augustus kwam er in de VS al een verbod op het gebruik van apparatuur en componenten van Huawei, ZTE en een aantal andere Chinese leveranciers door de overheid. Het nieuwe verbod zou ook gelden voor bedrijven zoals telecomproviders. De beslissing zal met name invloed hebben op de aanleg van 5g-netwerken, waar providers nu mee bezig zijn. Bedrijven als Huawei en ZTE zijn grote spelers op het gebied van netwerkinfrastructuur.

AustraliŽ vaardigde eerder al een soortgelijk verbod uit. Providers van 5g-netwerken mogen daar niet samenwerken met bedrijven als niet kan worden uitgesloten dat een ander land zich toegang verschaft tot het 5g-netwerk. Ook in dat verbod worden Huawei en ZTE niet genoemd, maar die fabrikanten maakten zelf bekend getroffen te zijn door de maatregel. In Nieuw-Zeeland werd een aanvraag van Huawei-apparatuur voor het 5g-netwerk van provider Sprint geblokkeerd door de inlichtingendienst van dat land.

Het Nederlandse kabinet maakte eind november bekend onderzoek te gaan doen naar buitenlands beheer van telecomnetwerken. Zorgen over Chinese spionage zijn daarbij een belangrijke reden. Huawei beheert in Nederland het mobiele netwerk van T-Mobile.