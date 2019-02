'Veiligheidslekken in 4g- en 5g-netwerken laten afluisteren en lokalisering toe'

Drie nieuw ontdekte veiligheidslekken in 4g- en 5g-netwerken zouden kwaadwillenden in staat stellen om telefoongesprekken af te luisteren en om de locatie van het mobiele toestel te achterhalen. De kwetsbaarheden zijn blootgelegd door een groep academici in Amerika.

Volgens de onderzoekers treffen de problemen zowel de huidige 4g-infrastuctuur als de aankomende 5g-standaard, die behalve hogere snelheden, schreef The Hill eerder, juist meer veiligheid zou moeten garanderen. Beveiligingsexperts stellen dat 5g-netwerken met name een betere bescherming bieden tegen zogeheten Stingray-spionage, waarbij gebruik wordt gemaakt van nep-basisstations voor mobiele communicatie. Uit een zopas gepubliceerde paper van wetenschappers aan de Ameriaanse Purdue University en de University of Iowa blijkt echter dat bepaalde aanvalstechnieken ook deze beveiligingslaag kunnen verslaan.

"Iedereen met een beetje kennis van cellular paging protocollen kan een dergelijke aanval uitvoeren", vertelt onderzoeker Syed Rafiul Hussain in een e-mail aan TechCrunch. Volgens hem zijn er drie soorten aanvallen ontdekt. De eerste is Torpedo, die een kwetsbaarheid in het paging protocol misbruikt. Dat protocol wordt door operators gebruikt om een mobiele telefoon te 'waarschuwen' dat er een oproep of tekstbericht op komst is. De wetenschappers ontdekten dat, wanneer er in een korte periode veel oproepen worden gedaan en afgebroken, er een paging-bericht kan worden verstuurd zonder het toestel te informeren over de oproep. Dit zou hackers in staat stellen om de locatie van het slachtoffer te achterhalen, maar ook om het paging-kanaal over te nemen en berichten te sturen of juist te blokkeren.

Torpedo zet volgens de academici bovendien de deur open voor twee andere aanvallen: Piercer, waarmee een hacker een international mobile subscriber identity of imsi kan vaststellen, en een IMSI Cracking-aanval. Die stelt kwaadwillenden in staat om imsi-nummers te achterhalen op 4g- en 5g-netwerken, waar deze nummers versleuteld zijn. Hierdoor lopen zelfs de nieuwste 5g-toestellen het risico om getroffen te worden door Stingray-spionage, zo stellen de onderzoekers. Volgens hen zijn de vier grootste Amerikaanse operators, AT&T, Verizon, Sprint en T-Mobile, allemaal getroffen door Torpedo. Om een aanval uit te voeren zou de hacker genoeg hebben aan eenvoudige radioapparatuur ter waarde van amper 175 euro.

Volgens onderzoeker Hussain zijn de kwetsbaarheden gemeld aan de GSMA, de wereldwijde brancheorganisatie die de belangen van operators behartigt. Op dinsdag worden de bevindingen van de academici verder uiteengezet op het Distributed System Security Symposium in San Diego.

Vorig jaar publiceerden Noorse, Zwitserse en Duitse onderzoekers ook al een paper over een kwetsbaarheid in het 4g- en 5g-protocol. Dat ging over misbruik van Authentication and Key Agreement, een protocol voor de authenticatie tussen een smartphone en een mobiel netwerk. Speciale imsi-catchers zouden dankzij de kwetsbaarheid informatie van mobiele gebruikers kunnen verzamelen om profielen op te bouwen.