Microsoft-ceo reageert op kritiek levering HoloLens aan Amerikaanse defensie

Microsoft-ceo Satya Nadella blijft bij de beslissing voor een miljoenencontract om Amerikaanse militairen van de HoloLens te voorzien. Een groep medewerkers van Microsoft is hier tegen, omdat de brillen te gebruiken zijn om wapens te maken.

Microsoft-ceo Satya Nadella verklaart tegen CNN transparant te zijn over het contract en in gesprek te willen blijven met medewerkers. "We hebben een principieel besluit genomen dat we geen technologie achterhouden voor instituten die democratisch gekozen zijn om de vrijheid waar we van genieten, te beschermen", zei de Microsoft-topman.

De beslissing betreft de levering van de HoloLens aan de Amerikaanse Defensie, een contract waarmee 479 miljoen dollar is gemoeid. Microsoft kreeg de opdracht om het Amerikaanse leger tegen november van een Integrated Visual Augmentation System te voorzien. De levering kan oplopen tot honderdduizend HoloLens-headsets. Doel van het platform is volgens Defensie dat militairen 'ermee kunnen vechten, oefenen en trainen voor verhoogde dodelijkheid, mobiliteit en situational awareness, nodig om onze huidige en toekomstige tegenstanders te overtreffen'.

In een open brief keerden medewerkers van Microsoft, verenigd als 'Microsoft Workers 4 Good' zich tegen deze overeenkomst. Ze riepen op het contract op te zeggen en striktere ethische richtlijnen te hanteren. Volgens de medewerkers hadden technici die werkten aan de HoloLens, heel andere doelen voor ogen toen ze werkten aan de techniek en zien die zich nu geconfronteerd met het feit dat er verdiend wordt aan oorlogsvoering. Ook stellen ze dat het Microsofts missie is om mensen en organisaties meer te laten doen, maar ook om mensen meer goeds te laten doen. "We moeten er rekening mee houden wie we empoweren en wat we hen in staat stellen om te doen", staat in de open brief. Meer dan honderd Microsoft-medewerkers hebben de brief ondertekend.

Microsoft kondigde zondag de HoloLens 2 met een groter blikveld en Snapdragon 850-soc aan. De ar-bril is bedoeld voor zakelijke toepassingen en kost 3500 dollar.