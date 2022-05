Amerikaanse leger test augmentedrealitybril voor honden

Het Amerikaanse leger heeft een proof-of-concept ontwikkeld van een augmentedrealitybril voor honden. Een begeleider kan de bril inzetten om een hond naar een bepaalde plek te geleiden en te zien wat de hond ziet.

Of rottweiler Mater blij is met zijn AR-gadget, is moeilijk te zeggen. Wel gaat de techniek militairen uiteindelijk helpen bij de inzet van honden, denkt het Amerikaanse Army Research Laboratory. Volgens Stephen Lee van het onderzoeksproject is de bril te gebruiken om honden commando's en aanwijzingen te geven en zo beter te communiceren met de viervoeters.

Het gaat dan om een visuele verwijzing op het brillenglas, die de honden zouden moeten volgen. Zo zouden ze bijvoorbeeld naar explosieven geleid kunnen worden. De technologie is ontwikkeld door het bedrijf Command Sight. Momenteel is de bril nog bedraad, wat de inzet nogal beperkt, maar technici zijn bezig om deze draadloos te maken.

Tot nu toe leiden militairen honden met handgebaren, laserpointers en stemcommando's. Daarbij maken ze gebruik van camera's op de rug van de hond, wat tot schokkerige beelden leidt. Die manieren beperken de afstand en leiden vaak tot verkeerde interpretaties door de hond. Bij missies met explosieven of schadelijke stoffen kan dat militairen in gevaar brengen.

Dankzij de camera in de AR-bril kunnen begeleiders in ieder geval beter zicht krijgen, zoals de hond dat ook heeft. Daarnaast onderzoekt het Army Research Laboratory de invloed van de visuele indicators op de perceptie en het gedrag van de honden, om de dieren beter in te kunnen zetten. Overigens zijn militaire honden vaak al gewend aan het dragen van een bril. De AR-bril is gebaseerd op de zogenoemde Rex Specs, die honden dragen om hen in bepaalde omstandigheden te beschermen.