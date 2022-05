Tweakers Podcast #133 - Kleine ledjes, online gezelligheid en VR-verplichtingen

Wat je niet hoort in de podcast deze week: Wout wilde zijn rolgordijn naar beneden doen, maar dat leverde wat gepruts op en kon uiteindelijk alleen via een app. Klooien met smarthome is leuk, maar kent ook zijn nadelen, bleek maar weer eens.

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Eric van Ballegooie naast over smarthome ook over VR-headsets. Want zie jij nog kartonnen VR-brillen liggen bij de lokale supermarkt? Nee, wij ook niet. En dure VR-headsets voor consumenten die een pc vereisen lijken ook op weg naar de uitgang. Wat blijft er dan over? De middenklasse uiteraard, met VR-brillen die standalone werken.

Aanleiding is natuurlijk de release van de Oculus Quest 2, met relatief hoge schermresolutie voor de prijsklasse waarin hij zit. Na een kwartier praten over de hardware benoemt Arnoud ineens dat 'we om de olifant om de kamer heen praten'. Die olifant is uiteraard de verplichting om een Facebook-account te linken. Durf je nog wel foto's te plaatsen van het geven van borstvoeding - wat Facebook niet tof vindt - als je een honderden euro's kostende VR-headset hebt gekocht die onbruikbaar wordt als Facebook besluit je account te blokkeren?

Maar er is meer om over te praten. Zo gaat het over het advies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om techgiganten te reguleren. Die zouden niet én een digitale winkel mogen uitbaten én zelf daarin producten of diensten verkopen. Dat kan grote gevolgen hebben voor Apple, Amazon, Facebook en Google.

Daarnaast gaat het over Samsungs komende schermtechniek voor tv's - weer geen oled, maar iets met kleine ledjes. En o ja, Jurian mag iets precies 30 seconden in beeld laten zien. Gelukkig is het een podcast, dus we mogen er wel langer dan een halve minuut over praten.

0:20 Opening

0:56 Halve minuut Xbox

6:38 Tv met kleine ledjes

13:59 Overheid VS: techgiganten zijn stout

21:29 Digitale gezelligheid

27:12 De staat van VR

38:44 Grote stap van de Quest 2

48:37 Verplicht Facebook-account

1:04:28 Sneak peek