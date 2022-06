Tweakers Podcast #136 - PS5-indrukken, OnePlus-prijzen en iPhone-bespiegelingen

Als je de OnePlus Nord N100 maandagmiddag om twee uur had willen kopen, stond er een prijs van 179 euro. Maar een paar uur later was het 199 euro. En dat was niet het enige dat raar was aan de aankondiging van de nieuwe OnePlus-telefoons.

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, hardwarereviewer Reinoud Dik en smartphonereviewer Friso Weijers over onder meer de opvallende aankondiging van de OnePlus-telefoons afgelopen week. Friso heeft daarnaast veel te vertellen over de telefoons waarvan deze week de review verscheen: de iPhone 12 en 12 Pro. Kies je voor tien procent meer accuduur of 5G-ondersteuning? Hoeveel is een camera met telelens je waard?

Reinoud was bezig met een heel andere review, namelijk van de Nvidia RTX 3070. Die review verscheen een dag voor AMD zijn nieuwe kaarten zou aankondigen. Dat is natuurlijk wel héél toevallig. Voelt Nvidia de concurrentie in de nek hijgen?

Over AMD gesproken: die nam Xilinx over, de grootste overname die AMD doet sinds ATI. Maar waarom eigenlijk? Reinoud bespreekt waarom hij denkt dat processors de kant op gaan van socs in smartphones, met steeds meer geïntegreerde onderdelen, een ontwikkeling waar Jurian blij mee lijkt te zijn.

Jurian heeft het over de PS5 die net is binnengekomen en wat er allemaal beter is aan de nieuwe controller die erbij zit. Vooral de trilfunctie in bijvoorbeeld de triggers maakt indruk. Ook de game die zich afspeelt in de behuizing van de PS5, is aardig, maar voor de rest is het wachten op de review die over een paar weken komt.

0:20 Opening

2:11 AMD's grote overname

8:15 Tiger Lake

11:18 PS5

16:11 OnePlus' rommelige aankondiging

22:44 Het waarom van de iPhone 12 Pro

42:32 Rekenen met de RTX 3070

59:02 Sneakpeek