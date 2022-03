Tweakers Podcast #140 - VR-grenzen, frameratekeuzes en glasvezelrekensommen

Stel je voor: je hebt een next-gen console gekocht, je hebt een tv gekocht waar HDMI 2.1 op de doos stond en je zit helemaal klaar om te gamen in 120fps en dan... lukt het niet. Want zo blijkt, er zitten veel haken en ogen aan gamen met hoge framerates.

Deze week praten Julian Huijbregts, Joris Jansen, Jurian Ubachs en Arnoud Wokke over de grote frameratebelofte van next-gen consoles en welke hobbels dat met zich meebrengt. Joris vertelt over de chaos die de HDMI-standaard nu is, waarbij sommige HDMI 2.0 wél al 120fps ondersteunen maar alleen op lagere resoluties, terwijl er HDMI 2.1-tv's zijn die géén 120fps willen doen op welke resolutie dan ook.

Maar zelfs als het kan, is het niet altijd de beste keuze, betoogt Jurian. Want ineens kan publiek langs de autoracebaan verdwijnen; hogere framerates betekent soms ook dat de console niet de tijd heeft om bepaalde details op beeld te toveren en dus is het vaak een keuze tussen een mooiere game of een soepelere game.

Er is meer te bespreken: Joris heeft het over de glasvezelplannen van KPN, die komende vijf jaar een paar miljoen huishoudens op glasvezel willen aansluiten. Waarom komt KPN daar nu mee, terwijl ze een aantal jaar geleden juist niet meer wilden investeren in glasvezel? Arnoud heeft het over 5G op 26GHz, dat er van onze overheid mag komen voordat onderzoek naar de mogelijke effecten van straling zijn afgerond.

Jurian legt uit waarom de verwarrende interface van de PS5 ervoor heeft gezorgd dat hij ongemerkt de verkeerde versie van een game heeft gespeeld en Julian spreekt over de ruimte die hij heeft gemaakt om in VR te gamen. Zonder die ruimte, zo blijkt, kan het zijn dat je tijdens een robbertje virtueel vechten ineens je eigen lamp een optater verkoopt.

0:19 Opening

1:08 Smart Delivery

8:10 KPN's glasvezelplannen

14:59 Ruimte voor VR

20:34 5G op 26GHz

26:10 Waarom je wil gamen op 120fps

38:10 Grafische keuzes op consoles

55:38 Sneakpeek