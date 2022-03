Tweakers Podcast #139 - L3-caches, browserkeuzes en oproltelefoonconcepten

Stel je voor: je hebt je telefoon vast, zet een 16:9-video aan en je telefoon rolt zichzelf uit tot het scherm een 16:9-verhouding heeft bereikt. Hoe cool is dat? Oppo toonde, na TCL en LG, als derde fabrikant iets van een smartphone met oprolbaar scherm.

In deze aflevering praten hardwarereviewer Reinoud Dik en telefoonreviewer Chris Broesder met Arnoud Wokke en Wout Funnekotter onder meer over de concepttelefoon, die het aanpassen van het scherm aan wat je doet, mogelijk maakt. In de behuizing zit het scherm opgerold. Wat je ziet, is een scherm zonder de gebruikelijke vouw van vouwbare smartphones, een display dat even vlak is als het landschap van Nederland of Denemarken.

Over telefoons gesproken: Chris reviewde de Pixel 5 en vergelijken met zijn voorganger is lastig, want het is een telefoon met een heel andere focus én een heel ander prijskaartje. Ook komen we te spreken over het verdwijnen van de onbeperkte foto-opslag in Google Foto's.

Het grootste verhaal van deze week is uiteraard, en zet je diepste stem op in je hoofd terwijl je dit leest, Big Navi. AMD bracht zijn RX6800-videokaarten uit en Reinoud legt uit waarom deze kaarten beter presteren. Grote nadeel blijft de verkrijgbaarheid: net als met veel toffe hardware dit najaar is het kopen van deze kaarten vrijwel onmogelijk.

Daarnaast gaat het nog over 5G bij Vodafone; de manier waarop VodafoneZiggo dat heeft gedaan in Nederland, noemt de ceo van Vodafone Group misleiding. Daarnaast hebben we het over browsers. Wout oppert daarbij de suggestie dat Google van zijn Chromium-project een soort Linux-kernel voor browsers moet maken. We staan nog even stil bij het mogelijke verdwijnen van Samsung Galaxy Note-serie, waarbij een ware slapstick aan woordspelingen niet mag ontbreken.

0:19 Opening

1:20 Vodafones 5G

8:22 Browsermarketing

21:15 De Note is dood

24:24 Roltelefoons

30:47 Big Navi en Infinity Cache

49:39 Pixels

1:02:28 Sneakpeek