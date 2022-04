Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Paul Hulsebosch en Joris Jansen over bugs in grote games zoals Cyberpunk, de psychologie achter verhalen in games, het kijken van Game of Thrones op uhd-blu-rays, de Apple AirPods Max-koptelefoons en afscheid nemen in tijden van corona.

