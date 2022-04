Sony verwijdert Cyberpunk 2077 uit PlayStation Store en restitueert aankoopprijs

Sony heeft Cyberpunk 2077 uit zijn PlayStation Store gehaald. Het bedrijf zegt dat het een volledige restitutie van de aankoopprijs mogelijk maakt voor degenen die het onlangs uitgekomen spel van CD Project RED in de PlayStation Store hebben aangeschaft.

Sony heeft deze stap aangekondigd op de PlayStation-website en biedt daar ook meteen een link om in te loggen en een verzoek tot terugbetaling in te dienen. In de korte verklaring zegt Sony dat het 'streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid' en dat het daarom overgaat tot deze stap. Het bedrijf zegt dat de game 'tot nader order' uit de PlayStation Store is gehaald, wat gelet op de woordkeuze kan betekenen dat de game op termijn weer zal terugkeren. Of en wanneer dat zal gebeuren, is onduidelijk. Momenteel wordt Cyberpunk 2077 wel gewoon te koop aangeboden door Microsoft in zijn digitale winkel.

CD Projekt RED heeft inmiddels gereageerd op de stap van Sony Interactive Entertainment. Volgens de ontwikkelaar van Cyberpunk 2077 is de beslissing om de game uit de winkel te verwijderen, genomen na een discussie met Sony. De ontwikkelaar maakt verder duidelijk dat alle exemplaren van de game die in de PlayStation Store zijn aangeschaft bruikbaar blijven en dat alle versies ondersteuning blijven ontvangen. Ook is het nog steeds mogelijk fysieke exemplaren van Cyberpunk 2077 aan te schaffen, benadrukt CD Projekt RED.

Het verwijderen van Cyberpunk 2077 hangt waarschijnlijk samen met de ontevredenheid onder gamers over met name de vele aanwezige bugs en de matige prestaties op de consoles van de vorige generatie. CD Projekt RED bood onlangs al zijn excuses aan dat het de game voorafgaand aan de release niet heeft getoond op de PS4 en Xbox One. Daarmee erkende het bedrijf dat het spelers niet de kans heeft gegeven een beter geïnformeerde beslissing te maken over het wel of niet aanschaffen van de game. Ook gaf de ontwikkelaar toe dat het meer aandacht had moeten besteden om de game beter speelbaar te maken op de Xbox One en PS4.

De huidige stap van het weghalen van de Cyberpunk 2077 uit de PlayStation Store is waarschijnlijk ook gedaan om duidelijkheid te scheppen over de juridische situatie voor spelers die gebruik willen maken van het ontbinden van hun aankoop. In de hierboven genoemde verklaring, waarin CD Projekt RED zijn excuses aanbod, gaf het bedrijf al aan dat het restituties mogelijk ging maken voor spelers die niet wilden wachten voor updates. Daar was echter de nodige onduidelijkheid over. Volgens Eurogamer bleken niet alle winkels daar aan mee te werken en de officiële, algemene informatie op bijvoorbeeld de Sony-website over terugbetalingen maakte het er ook niet duidelijker op. Daar staat namelijk dat een restitutie niet mogelijk is als de speler al is begonnen met de download of het streamen van de content, tenzij de content defect is.

Op de next-genconsoles draait de game in een backwards compatibility-modus. Versies van de game die specifiek voor de PlayStation 5 en Xbox Series X zijn bedoeld, moeten volgend jaar uitkomen. De huidige versie van de game draait overigens redelijk op de next-genconsoles door de krachtigere hardware in vergelijking met die van de consoles van de vorige generatie. Op de PS4 en Xbox One zit de framerate doorgaans rond de 20fps; op deze consoles wordt een stabiele 30fps bij lange na niet gehaald. Op de Xbox Series S en X wordt dat laatste wel gehaald en op de Xbox Series X en PS5 zijn ook modi waarin de game is te spelen met framerates die tegen de 60fps aanzitten.

Cyberpunk 2077 kwam, na meerdere keren te zijn uitgesteld, op 10 december uit voor de consoles en de pc. Tweakers publiceerde onlangs een review op basis van de pc-versie van Cyberpunk 2077 en concludeerde dat het een game met veel potentie is, maar dat er nog veel werk aan de winkel is, bijvoorbeeld om de prestaties op orde te krijgen en de vele bugs weg te werken.