Ook Xbox-gebruikers kunnen geld voor Cyberpunk 2077 terugvragen

Na de PlayStation Store heeft nu ook de Microsoft Store de mogelijkheid ingesteld om de aanschafprijs voor Cyberpunk 2077 terug te vragen. De maker van het spel, CD Projekt Red, deed dit al eerder, naar aanleiding van het grote aantal bugs dat de game bevat.

Dat maakte Xbox Support bekend via een melding op de website. Wie Cyberpunk 2077 voor de Xbox digitaal heeft aangeschaft krijgt nu de mogelijkheid om de aanschafprijs teruggestort te krijgen. Volgens Microsoft hebben veel klanten geklaagd over de kwaliteit van de game, en is het until further notice mogelijk om de aanschafprijs terug te vragen. Microsoft stelt dat het overgrote deel van de aanvragen die al binnen zijn gekomen, zijn gehonoreerd.

Eerder liet Sony al weten dat klanten die Cyberpunk 2077 hebben gekocht via de PlayStation Store hun geld terug kunnen krijgen. Daarbij verwijderde Sony de game ook uit de downloadwinkel. Xbox doet dit overigens niet.

Maker CD Projekt Red geeft klanten die de game op schijf hebben gekocht eveneens hun geld terug. Dat doet het bedrijf naar aanleiding van de vele klachten omtrent de game, die eerder deze maand uitkwam: het spel bleek nog vol met bugs te zitten, die in sommige gevallen ook grote impact hebben op de speelervaring. CD Projekt Red heeft patches beloofd.