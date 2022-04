Samsung is begonnen met uitgifte Android 11-upgrade voor Galaxy S20 FE

Samsung heeft de Android 11-software-upgrade met One UI 3.0 klaar voor de Galaxy S20 FE en is bezig om deze naar toestellen te sturen. Russische eigenaren van de 4g-versie van de smartphone lijken de software als eerste te ontvangen.

De website Sammobile merkte op dat de software-upgrade bij Russische gebruikers van de Galaxy S20 FE binnen begint te komen, waarbij het lijkt te gaan om de 4g-versie van het toestel. Het is gebruikelijk dat het uitbrengen van een dergelijke update gefaseerd gebeurt, en het is de verwachting dat gebruikers in andere landen binnenkort ook toegang krijgen tot de software.

Met de upgrade krijgen eigenaren van de Galaxy S20 FE Android 11 op hun toestel, met daarbovenop de One UI 3.0 van Samsung. Ook wordt de beveiligingspatch van december meegeleverd. Samsung bracht de software-upgrade eerder al uit voor de andere toestellen in de Galaxy S20-serie.

Samsung bracht de Galaxy S20 FE in oktober uit. Het is een goedkopere versie van de eerder uitgebrachte Galaxy S20. Vergeleken met de reguliere S20 heeft de Galaxy S20 Fan Edition een lagere schermresolutie van 2400x1080 pixels, een optische vingerafdrukscanner in plaats van een ultrasone variant, en vlak afgeronde schermranden.