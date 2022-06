Samsung teaset midrange-telefoon met 7000mAh-accu en soc uit Galaxy Note 10

Samsung gaat volgende week de Galaxy F62 presenteren. De midrange-smartphone heeft een 7000mAh-accu en beschikt over de Exynos 9825. Dat was Samsungs eerste met euv gemaakte soc en die zit ook in de Galaxy Note 10-telefoons uit 2019.

De F62 is te zien in een teaser bij Flipkart, een Indiase retailer. De Galaxy F-serie is een lijn van midrange-smartphones die Samsung alleen online verkoopt en het Zuid-Koreaanse bedrijf richt zich vooral op India. Galaxy F-telefoons zijn nog niet in de Benelux verschenen.

De Exynos 9825 komt uit 2019 en is Samsungs eerste deels met euv geproduceerde 7nm-soc. De variant op de Exynos 9820 uit de S10 heeft twee Samsung M4-kernen, twee Cortex A75-kernen en vier Cortex A55-kernen. Daar stopt Samsung een Arm Mali G76MP12-gpu bij en ook zit er een aparte kern bij voor berekeningen in neurale netwerken. Het ingebouwde Shannon 5000-modem ondersteunt geen 5G, maar wel 4G via lte cat 20, met verbindingen op acht frequenties tegelijk voor een maximale downloadsnelheid van 2Gbit/s.

Dat Samsung de soc hergebruikt, komt vermoedelijk door de geplande verlengde ondersteuning voor high-end telefoons. De S10-serie heeft al upgrades gekregen naar Android 10 en 11 en krijgt ook een upgrade naar Android 12 in de toekomst. Voor goedkopere telefoons belooft Samsung één upgrade, en dat zou voor de F62 uitkomen op datzelfde Android 12.

De F62 heeft verder volgens geruchten een 7000mAh-accu. Samsung presenteert de telefoon volgende week. Hij zou tussen 20.000 en 25.000 Indiase roepies kosten, omgerekend momenteel ongeveer tussen 225 en 290 euro.