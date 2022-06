Samsung brengt in India Galaxy F62 uit met 7000mAh-accu en soc uit Note 10

Samsung brengt in India volgende week de Galaxy F62-telefoon uit, een toestel met een 7000mAh-accu en de Exynos 9825-soc uit de Galaxy Note 10 uit 2019. Galaxy F-telefoons zijn nog niet in de Benelux verschenen.

De midrange-telefoon heeft een 6,7"-oledscherm met 1080p-resolutie, schrijft Samsung. Het toestel meet 163,9x76,3mm en is 9,5mm dik bij een gewicht van 218 gram. In de kunststof behuizing zit een 7000mAh-accu die gebruikers via de USB-C-poort met 25W kunnen opladen.

Op de achterkant zitten drie camera's en een dieptesensor. De primaire camera heeft een 64-megapixelsensor met pixels van 0,7 micron groot. De tweede camera heeft een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 123 graden, terwijl de sensor 12 megapixels heeft. De derde is een 5-megapixelmacrocamera. Er komen varianten met 6GB en 8GB aan werkgeheugen van een onbekend type, beide met 128GB aan opslag.

De soc is de Exynos 9825 uit 2019 en dat was Samsungs eerste deels met euv geproduceerde 7nm-soc. Het is een variant van de Exynos 9820 uit de Galaxy S10. De soc heeft twee Samsung M4-kernen, twee Cortex A75-kernen en vier Cortex A55-kernen. Daar stopt Samsung een Arm Mali G76MP12-gpu bij en ook zit er een aparte kern bij voor berekeningen in neurale netwerken. Het ingebouwde Shannon 5000-modem ondersteunt geen 5G, maar wel 4G via lte cat 20, met verbindingen op acht frequenties tegelijk voor een maximale downloadsnelheid van 2Gbit/s.

Dat Samsung de soc hergebruikt, komt vermoedelijk door de geplande verlengde ondersteuning voor high-end telefoons. De S10-serie heeft al upgrades gekregen naar Android 10 en 11 en krijgt ook een upgrade naar Android 12 in de toekomst. Voor goedkopere telefoons belooft Samsung één upgrade, en dat zou voor de F62 uitkomen op datzelfde Android 12.

De Galaxy F-serie is een lijn van midrange-smartphones die Samsung alleen online verkoopt en het Zuid-Koreaanse bedrijf richt zich vooral op India. Galaxy F-telefoons zijn nog niet in de Benelux verschenen. Het ligt wel voor de hand dat Samsung componenten zoals de 7000mAh-accu later ook in Europese modellen zal integreren, al is daar nog geen informatie over.

De Galaxy F62 komt uit voor een prijs van 24.000 roepies voor de 6GB-variant. Dat is omgerekend momenteel ongeveer 275 euro. Klanten van retailer Flipkart kunnen de telefoon ook kopen in het Smart Upgrade-programma Galaxy Forever. Dat programma, dat concurrent Realme onder een andere naam ook aanbiedt, houdt in dat gebruikers bij aanschaf 70 procent betalen van de aanschafprijs en na een jaar kunnen kiezen om de telefoon te houden en de overige 30 procent te betalen of de telefoon terug te sturen en opnieuw met korting een nieuwe Galaxy-telefoon te kopen.