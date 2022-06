Realme toont foto's high-end smartphone GT met 3,5mm-jack

Smartphonemerk Realme heeft de eerste foto's laten zien van zijn nieuwe smartphone GT. Daaruit is op te maken dat de telefoon een 3,5mm-jack heeft, een functie die bij high-end smartphones afgelopen jaren niet vaak voorkomt.

De foto's tonen verder dat de Realme GT drie cameralenzen aan de achterkant heeft, waaronder een primaire camera met een resolutie van 64 megapixels, zo is te zien op de teaserplaatjes. Realme heeft de afbeeldingen zelf online gezet in aanloop naar de presentatie eind volgende week.

De Realme GT heeft een 120Hz-oledscherm en loopt op een Qualcomm Snapdragon 888-soc, de nieuwste high-end soc van de Amerikaanse chipontwerper. De telefoon heeft 12GB aan lpddr5-werkgeheugen en 256GB aan UFS 3.1-opslag. Verdere specs zijn nog niet duidelijk. Wel is op de plaatjes een 3,5mm-jack te zien, een poort die veel fabrikanten weglaten uit high-end modellen.

Behalve de grijsblauwe variant uit de teaserafbeeldingen komt er ook een gele variant met nepleren achterkant en iets ander ontwerp, zo blijkt uit foto's van GSMArena. Realme prijst de telefoon aan op Mobile World Congress Shanghai, de telecombeurs die deze week fysiek plaatsvindt in de Chinese stad Shanghai. Normaalgesproken was MWC Shanghai eind juni en MWC Barcelona in februari, maar dit jaar is dat vanwege de coronapandemie omgekeerd. Realme is een van de merken van BBK Electronics en kan dus samen componenten inkopen met onder meer Oppo, Vivo en OnePlus.