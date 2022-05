Vivo kondigt X60 Pro+-smartphone aan met grote 50MP-camerasensor

Vivo heeft de X60 Pro +-smartphone aangekondigd. De telefoon heeft geen gimbal-stabilisatie op de primaire camera, die zit nu op de camera met ultragroothoeklens. De primaire camera is wel een van de grootste sensors op een smartphone tot nu toe.

De X60 Pro+ heeft de Samsung Isocell GN1-sensor die Samsung vorig jaar presenteerde. Dat is de eerste camerasensor met pixelbinning en dualpixel-autofocus. De dualpixel-autofocus maakt gebruik van in totaal 100 miljoen diodes om de scherpstelling te bepalen. De GN1 heeft een oppervlak van ongeveer 70 vierkante millimeter of ongeveer 1/1,3", met pixels van 1,2 micron groot. Met pixelbinning, waarbij de software gebruik kan maken van de informatie uit vier pixels voor één pixel op een foto, komen daar plaatjes uit met een resolutie van 12,5 megapixel. De sensor ondersteunt 8k-video-opnames tot 30fps.

De grote sensor maakt Super Night Mode 2.0 mogelijk, een nachtmodus die volgens de fabrikant werkt met 0,01 lux. De camera met ultragroothoeklens heeft een 48-megapixelsensor, een Sony IMX598. Die lijkt veel op de IMX586 die in veel andere smartphones zit en die vormde de primaire camera van de X50 Pro van vorig jaar. De lens heeft een beeldhoek van 114 graden en er zit gimbal-stabilisatie op voor het maken van video's. Die stabilisatie kan tot drie graden aan beweging corrigeren.

De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 888-soc, bijgestaan door 8GB of 12GB aan lpddr5-geheugen en de telefoon heeft 128GB of 256Gb aan UFS 3.1-opslag. Het toestel heeft een 6,56"-oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid. Het is een scherm van 15,2x6,9cm, goed voor een oppervlakte van bijna 105 vierkante centimeter en een schermverhouding van 19,8:9.

De Vivo X60 Pro+ is in eerste instantie bedoeld voor de Chinese markt en kost daar 5000 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 635 euro. Vivo verkoopt wel smartphones in Europa, maar vooralsnog niet in de Benelux. Het merk valt onder BBK Electronics, net als OPPO, Realme en OnePlus.