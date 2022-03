Vivo X Fold wordt in april aangekondigd en krijgt Zeiss-camera

Smartphonefabrikant vivo zou een teaser online hebben gezet van zijn eerste opvouwbare toestel. Via Chinese bronnen is er een teaser verschenen waarin de vivo X Fold voor het eerst is te zien. Op 11 april komt de fabrikant met een officiële aankondiging.

De vivo X Fold wordt op 11 april aangekondigd schrijft XDA Developers op basis van de teaser op Chinese sociale media. Het is nog even afwachten of de opvouwbare smartphone ook voor andere regio's wordt aangekondigd en wanneer de smartphone in de winkels ligt.

In de teaser is in elk geval te zien dat de telefoon een Zeiss-camera heeft, net als veel andere vivo-telefoons. De twee bedrijven werken sinds 2020 samen. De camera lijkt te zijn uitgerust met vier lenzen. De buitenkant lijkt te zijn uitgevoerd in kunstleer.

Verder is te zien dat de telefoon kan openklappen op dezelfde manier als de Samsung Galaxy Z Fold 3. Het scherm is in het midden flexibel, zodat het kan meebuigen met het scharnier. Verder zijn er nog weinig details te zien. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of de telefoon ook een frontcamera heeft.