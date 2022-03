Samsung kondigt 2-in-1 Galaxy Chromebook 2 360 aan

Samsung kondigt een nieuwe 2-in-1-Chromebook aan. De Samsung Galaxy Chromebook 2 360 is de opvolger van de Samsung Galaxy Chromebook en kan zoals de naam al suggereert zijn scherm draaien, zodat de laptop ook als tablet is te gebruiken.

De Galaxy Chromebook 2 360 is uitgerust met een 12,4"-touchscreen dat een resolutie van 2560x1600 ondersteunt. De laptop draait op een Intel Celeron N4500. Verder kan de Chromebook geleverd worden met 64GB of 128GB e.MMC-opslag en 4GB of 8GB LPDDR4x-werkgeheugen.

Dat is meteen de enige variatie in de specificaties van de laptop. De Galaxy Chromebook 2 360 heeft een zilverkleurige behuizing. Wat betreft poorten kun je rekenen op tweemaal usb-type-c, een usb 3.2-poort, een microSD-lezer, 3.5mm-jack en Nano-security-slot. Ook kan er een nano-simkaart in de laptop worden gestopt. Al kan je ook gewoon via WiFi verbinden met het internet, de Chromebook ondersteunt WiFi 6.

De Chromebook weegt volgens Samsung 1,28kg en is 16,9mm dik. De accu heeft een capaciteit van 45,5Wh. Ook kun je videobellen via de 720p-webcam. De Galaxy Chromebook 2 360 is vanaf 4 april 2022 verkrijgbaar vanaf 529 euro.