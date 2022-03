Intel brengt eerste losse Arc Alchemist-videokaarten voor laptops uit

Intel heeft zijn eerste Arc Alchemist-videokaarten voor laptops uitgebracht. Het bedrijf stelt op woensdag 30 maart twee instapmodellen beschikbaar. Later volgen hoger gepositioneerde varianten en desktopvideokaarten.

Intels Arc Alchemist-serie bestaat uit drie categorieën: Arc 3, Arc 5 en Arc 7, die allemaal gemaakt worden op TSMC's 6nm-node. Arc 3 is de instapserie, terwijl de Arc 5- en Arc 7-series hoger gepositioneerde modellen omvatten. De drie categorieën verschillen onderling op het gebied van de hoeveelheid cores, het geheugen en stroomverbruik.

Per direct verkrijgbaar zijn de Intel Arc A350M en een Arc 370M, die onderdeel zijn van de Arc 3-serie. Eerstgenoemde beschikt over zes Xe-cores met zes raytracingcores en 4GB GDDR6-geheugen op een 64bit-geheugenbus. Daarbij is de videokaart geklokt op 1,15GHz. Intel claimt een stroomverbruik van 25 tot 35W. De Arc 370M heeft twee extra Arc-cores en heeft een kloksnelheid van 1,55GHz, waarmee het stroomverbruik oploopt naar 35 tot 50W.

Begin deze zomer volgt nog een Arc A550M, met 16 Xe-cores op 900MHz. Die videokaart beschikt daarbij over 8GB GDDR6-geheugen. Op datzelfde moment introduceert Intel twee Arc 7-videokaarten. De A730M beschikt daarbij over 24 cores en 12GB geheugen, terwijl de A770M 32 cores en 16GB geheugen krijgt. Intel zei eerder al dat in het tweede kwartaal ook desktopvideokaarten verschijnen, maar het bedrijf deelt daar nog geen specificaties van.

Intel Arc-videokaarten voor laptops Serie Arc 3 Arc 5 Arc 7 Model A350M A370M A550M A730M A770M Xe-cores 6 8 16 24 32 Raytracingcores 6 8 16 24 32 Kloksnelheid 1150MHz 1550MHz 900MHz 1100MHz 1650MHz Geheugen (GDDR6) 4GB (64bit) 4GB (64bit) 8GB (128bit) 12GB (192bit) 16GB (256 bit) 'Graphics Power' 25-35W 35-50W 60-80W 80-120W 120-150W Release 30 maart 2022 Begin zomer 2022

Het bedrijf toont wel prestatieclaims van zijn Arc 3-laptopvideokaarten. Daarbij zou de Arc 370M meer dan 60fps halen in spellen als Hitman 3, Doom Eternal, F1 2021 en Destiny 2 op een full-hd-resolutie. In Fortnite zou diezelfde videokaart 94 fps halen op 1080p en met de instellingen op medium. Bij GTA V ligt die framerate volgens Intel op 105fps.

Intel zegt dat verschillende fabrikanten laptops uitbrengen met een Arc 3-gpu. Daaronder vallen Acer, ASUS, Dell, HP, Intel, Lenovo, MSI, en Samsung, naast oem's als Clevo. Het bedrijf stelt dat deze laptops beschikbaar komen 'vanaf' 899 dollar. Europrijzen worden niet genoemd.

Intel Xe-cores en gpu-opbouw

Intel deelt daarnaast informatie over de interne opbouw van zijn Arc Alchemist-videokaarten. De gpu's beschikken over verschillende aantallen render slices. In iedere render slice zitten vier Xe-cores. Zo'n Xe-core beschikt onder meer over 16 vectorengines, die voorheen execution-units werden genoemd. Die engines kunnen fp32-, fp16- en int8-berekeningen uitvoeren. Daarnaast beschikken die cores ieder over 16 XMX-matrixengines die bedoeld zijn voor AI-berekeningen. Ook heeft iedere Xe-core een losse 'unit' voor raytracing en 192kB L1-cache.

De gpu's krijgen daarnaast een media engine, die zaken als hdr-tonemapping en het encoderen en decoderen van video op zich neemt. Die media engine ondersteunt onder meer hardware acceleration voor AV1, naast HEVC, AVC en VP9. De videokaarten hebben ook een losse displayengine, die het beeldsignaal regelt. De videokaarten ondersteunen daarmee HDMI 2.0b en Displayport 1.4a, waarbij Intel ook zegt dat de Arc-videokaarten 'DisplayPort 2.0 10G Ready' zijn. HDMI 2.1-support ontbreekt dus. De Arc-serie ondersteunt verder adaptive sync, DirectX 12 Ultimate en onder meer raytracing, variable rate shading, en mesh shading.

Software: XeSS, Deep Link en Arc Control

Samen met de Arc Alchemist-videokaarten, deelt Intel details over verschillende softwaresuites. Begin deze zomer komt het eerder aangekondigde XeSS aan. Dat is een temporal upscaler, net als Nvidia's DLSS en AMD's FSR 2.0. Daarbij worden frames op een lagere resolutie gerenderd, en vervolgens opgeschaald. Dat moet hogere framerates opleveren met minder kwaliteitsverlies.

XeSS werkt volgens Intel crossplatform, waarmee de upscaler beschikbaar moet komen voor bepaalde videokaarten van AMD en Nvidia. Wel zouden er prestatievoordelen zijn bij bepaalde Intel-videokaarten, aangezien XeSS gebruik kan maken van de XMX-matrixengines. XeSS komt beschikbaar voor verschillende pc-games, waaronder Death Stranding, Shadow of the Tomb Raider, Ghostwire Tokyo, Grid Legends, Hitman III en Chivalry II.

Ook Deep Link wordt ondersteund op de nieuwe videokaarten. Daarmee kunnen de geïntegreerde gpu's van Intel-processors samenwerken met de Arc-videokaart, wat voor betere prestaties bij bepaalde rekentaken moet zorgen. Intel zegt dat dit bijvoorbeeld werkt bij het encoderen van video. Ook kan via Deep Link het power budget verdeeld worden tussen de cpu en gpu, waarbij het stroomverbruik van de gpu teruggeschroefd kan worden als deze weinig wordt gebruikt, waarna de cpu van meer stroom voorzien kan worden.

Verder introduceert Intel zijn Arc Control-software. Dat is een programma voor de gpu-drivers, waarin ook andere functies verwerkt zitten. Gebruikers kunnen in die software onder meer de fansnelheden en de power-instellingen aanpassen. De software biedt daarbij prestatieoverlays, waarin ze de kloksnelheid en andere gpu-telemetrie kunnen volgen.

De software biedt verder geïntegreerde software om te streamen naar platformen als Twitch, naast AI-webcamfuncties, bijvoorbeeld voor het blurren of verwijderen van achtergronden. Ook kunnen gebruikers met terugwerkende kracht video's van gameplay opnemen via Auto Game Highlights.