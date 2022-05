HP voorziet Spectre x360 16"-convertible van Intel Arc-gpu en Alder Lake-cpu

HP introduceert nieuwe laptops in zijn Envy- en Spectre-series. Het bedrijf komt onder meer met een Envy 16-model dat kan worden uitgerust met een Nvidia GeForce RTX 3060 of Intel Arc-gpu. Dat model komt in juli beschikbaar vanaf 1800 euro.

HP levert de Spectre x360-convertible met twee schermformaten. Het grootste, 16"-model wordt uitgerust met een Intel Core i5-1260P- of Core i7-12700H-processor. Dat model maakt standaard gebruik van de geïntegreerde Iris Xe-gpu, maar kan optioneel geleverd worden met een Intel Arc A370M, die in maart werd aangekondigd. Die videokaart krijgt acht 'Xe'-cores en beschikt over 4GB GDDR6-geheugen.

HP levert de Spectre x360 16"-laptop met maximaal 32GB geheugen en 2TB opslag, schrijft ook Engadget. De laptop kan voorzien worden van een 16:10-lcd met een resolutie van 3072x1920 pixels of een oledpaneel met een resolutie van 3840x2400 pixels. Beide varianten kunnen functioneren als touchscreen. De Spectre X360 16" krijgt een vingerafdrukscanner en een IR-camera voor Windows Hello. De accucapaciteit bedraagt 83Wh en de laptop wordt voorzien van twee Thunderbolt 4-poorten van het type USB-C, een USB-A-aansluiting, een HDMI 2.1-poort, een 3,5mm-jack en een microSD-kaartlezer.

De 13,5"-variant wordt niet geleverd met een losse gpu, maar krijgt wel een Alder Lake-processor. De laptop kan uitgerust worden met een Core i7-1255U of Core i5-1235U. De 13,5"-variant is volgens HP ook gecertificeerd onder het Intel Evo-platform. De laptop krijgt een 3:2-scherm. Er komen twee lcd-varianten, die beide een resolutie van 1920x1280 pixels krijgen, maar verschillen op het gebied van maximale helderheid. Er komt ook een oledmodel met een schermresolutie van 3000x2000 pixels. HP levert ook de Spectre x360 13,5" met maximaal 32GB geheugen, 2TB opslag en een IR-camera voor Windows Hello. De accucapaciteit bedraagt 66Wh.

HP levert de Spectre x360 16"-convertible vanaf juni. Dat model krijgt een adviesprijs vanaf 1700 euro. De 13,5"-variant komt ook in juni uit en krijgt een adviesprijs vanaf 1400 euro.

De Spectre x360 16"

HP Envy 16 met RTX 3060 of Arc-gpu, Envy x360 met AMD- of Intel-processor

Daarnaast komt HP met nieuwe Envy-modellen. De Envy 16 kan ook uitgerust worden met maximaal een Core i9-12900H-cpu en krijgt optioneel een GeForce RTX 3060 of Intel Arc A370M-videokaart en tot 32GB DDR5-geheugen. Die laptop krijgt een 16:10-lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels of een oledscherm met 3840x2400 pixels. De Envy 16 krijgt verder ook een 83Wh-accu, twee Thunderbolt 4-poorten, twee USB-A-aansluitingen, een HDMI 2.1-poort en een microSD-kaartlezer. HP brengt deze laptop in juli uit vanaf 1800 euro.

Verder komt het bedrijf met twee Envy x360-convertibles. Het 15,6"-model zal geleverd worden met een Intel Alder Lake- of AMD Ryzen 5000-processor. Die twee varianten worden allebei geleverd met maximaal 16GB geheugen en krijgen een startprijs van 1100 euro. De accucapaciteit van beide modellen bedraagt 66,5Wh. Een 13,5"-variant komt ook beschikbaar. Die laptop wordt onderdeel van het Intel Evo-platform en krijgt volgens HP een accuduur tot 20,5 uur. Dat model krijgt een iets hogere adviesprijs, vanaf 1150 euro.

HP Envy 16