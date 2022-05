Gerucht: Microsoft komt op 2 juni met Surface Laptop Go 2

Een opvolger van de Microsoft Surface Laptop Go is gelekt via een Zuid-Koreaanse retailer. Het lek volgt op eerdere geruchten dat Microsoft van plan is om een nieuwe versie van zijn instapmodel Surface-laptop te introduceren.

De Surface Laptop Go 2 verscheen op de website van de Koreaanse retailer, meldt The Verge. De vermelding van de laptop is inmiddels weer offline gehaald. Het bericht volgt kort op een eerder gerucht van WinFuture dat de laptop 650 dollar gaat kosten.

Volgens de Koreaanse site krijgt de Surface Laptop Go 2 een Intel i5-1135G7. De goedkoopste variant is uitgerust met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Volgens de specificaties heeft de laptop een accuduur van 13,5 uur.

Verder krijgt de Surface Go 2 opnieuw een scherm met de 3:2-verhouding en heeft de nieuwe versie dezelfde poorten als zijn voorganger: een USB Type-A-poort, een USB Type-C-poort, een 3,5mm-jack en een poort voor de typische Surface-lader. Ook zou de laptop opnieuw een vingerafdruklezer onder de aan-uitknop krijgen.

Microsoft heeft de laptop nog niet aangekondigd en er is daarom ook nog geen officiële verschijningsdatum bekend. Volgens de geruchten zou de laptop vanaf 2 juni beschikbaar zijn als preorder. De eerste Microsoft Surface Laptop Go verscheen in 2020 en viel toen op door de bouwkwaliteit en afwerking in zijn prijsklasse.