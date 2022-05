Smartwatchmarkt groeide afgelopen kwartaal met 13 procent, geen groei in Europa

De markt voor smartwatches is in het afgelopen kwartaal met 13 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Counterpoint. Apple blijft daarbij de grootste smartwatchleverancier en Samsung staat op plek twee.

Volgens Counterpoint steeg het aantal smartwatchleveringen in vrijwel alle regio's; alleen in Europa bleef het aantal leveringen ongeveer gelijk. Apple en Samsung groeiden wel binnen Europa, maar andere grote fabrikanten presteerden volgens Counterpoint minder goed in de regio. Het onderzoeksbureau stelt dat de oorlog in Oekraïne daar weinig effect op had, maar dat kan in het komende kwartaal veranderen. "De verlenging van het conflict en de daaruit voortvloeiende logistieke beperkingen beginnen hun weerslag te hebben op de Europese regio. De gevolgen van de oorlog zullen in het tweede kwartaal ernstiger worden."

Onder de verschillende fabrikanten leverde Apple in het het eerste kwartaal van dit jaar 14 procent meer smartwatches dan een jaar eerder. Daarmee heeft de techgigant 36,1 procent van de smartwatchmarkt in handen. Volgens het onderzoeksbureau komen die hogere verkopen in het afgelopen kwartaal onder meer doordat de Apple Watch Series 7 een maand later dan gepland werd uitgebracht. Ook de merkbinding van iPhone-gebruikers droeg bij aan de groei.

Samsung had ook een sterk kwartaal, en leverde 46 procent meer wearables dan een jaar eerder. Dat ligt onder meer aan de release van de Galaxy Watch4-serie. Daarmee behaalde de Zuid-Koreaanse fabrikant een marktaandeel van 10,1 procent, waarmee de fabrikant op plek twee staat. Xiaomi leverde 69 procent meer smartwatches ten opzichte van een jaar geleden. Een groot deel daarvan bestond uit modellen die minder dan 100 dollar kosten, schrijft Counterpoint. Xiaomi heeft nu een marktaandeel van 5 procent en staat daarmee voor het eerst op plek vier.

Huawei staat momenteel op plek drie, maar blijft marktaandeel verliezen. Het aantal leveringen bleef ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, en daarmee groeide het bedrijf niet mee met de smartwatchmarkt. Door handelsrestricties levert Huawei minder smartwatches buiten China, wat de daling in marktaandeel verklaart. Het bedrijf heeft nu een marktaandeel van 7,2 procent, waar dat een jaar geleden nog 8,2 procent was. Garmin stond het afgelopen kwartaal op plek 5 op het gebied van leveringen, maar stond volgens Counterpoint op plek 3 als het gaat om omzet, omdat het bedrijf duurdere smartwatches verkoopt. Die fabrikant deed het vooral goed in het segment boven de 500 dollar. Verder daalde het marktaandeel van Fitbit, omdat dat bedrijf de afgelopen tijd geen nieuwe modellen heeft uitgebracht.