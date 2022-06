Counterpoint: premiumsegment smartphonemarkt kromp vorig kwartaal acht procent

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden er in het premiumsegment van de smartphonemarkt acht procent minder toestellen verkocht. De verkopen van de gehele wereldwijde smartphonemarkt daalden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met tien procent.

Het premium smartphonesegment bevat volgens Counterpoint Research enkel de toestellen die een adviesprijs van 400 dollar of hoger meegekregen hebben van de fabrikant. De meest populaire toestellen in dit segment zijn volgens het onderzoeksbureau de iPhone 13-toestellen van Apple. De reguliere iPhone 13 nam in het eerste kwartaal van dit jaar 23 procent van de verkopen voor zijn rekening. De 13 Pro Max haalde 13 procent, de 13 Pro 9 procent en de iPhone 12 ongeveer 8 procent. Hierdoor heeft Apple volgens het onderzoeksbureau in dit segment van de markt een marktaandeel van 62 procent. Vorig jaar was dat naar verluidt 57 procent.

De Samsung Galaxy S22 Ultra 5G nam volgens Counterpoint 3 procent van de verkopen voor zijn rekening en is de best verkopende Android-smartphone in dit segment. Het marktaandeel van Samsung nam in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar af met twee procent, van 18 procent tijdens het eerste kwaraal in 2021 naar 16 procent in dezelfde periode dit jaar. Het onderzoeksbureau wijst erop dat de latere introductie van de Galaxy S22-serie hiervan de oorzaak is. De S22-serie zou volgens Counterpoint goede verkoopresultaten kunnen voorleggen, al geeft het niet mee hoe hoog die zijn.

Xiaomi is het merk met het derde grootste marktaandeel in het premiumsegment en dat voor het derde kwartaal op rij. Na Xiaomi zijn Oppo en Vivo de bedrijven met het meeste marktaandeel. Het premiumsegement was volgens Counterpoint tijdens het eerste kwartaal van dit jaar goed voor bijna twee derde van de marktwaarde van de wereldwijde smartphonemarkt.