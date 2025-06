Counterpoint: leveringen smartphones in Europa daalden 11 procent

De leveringen van smartphones in Europa zijn in de zomer met 11 procent gedaald ten opzichte van vorige zomer. Dat schat Counterpoint Research. De verhoudingen op de markt bleven bij benadering hetzelfde.

De daling is daarmee iets lager dan in de lente, toen de markt kromp met 14 procent. Door de aanhoudende dalingen zitten smartphonemakers nu veelal op de leveringen zoals ze waren in 2014 of eerder, merkt het analistenbureau op. Voor Samsung zijn de leveringen op het niveau van 2011.

Samsung blijft marktleider met 32 procent, gevolgd door Apple met 24 procent en Xiaomi met 22 procent. Enige groeiers in Europa zijn het Chinese Honor, dat 3 procent van de markt in handen heeft en het nog kleinere Transsion. Dat laatste is met merken als Tecno vooral actief op de Russische markt.