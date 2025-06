Gerucht: India wil Chinese fabrikanten verbieden goedkope telefoons te verkopen

India wil Chinese fabrikanten zoals OPPO, realme en Xiaomi verbieden om telefoons te verkopen voor een prijs onder de 12.000 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 148 euro. Daardoor moeten Indiase fabrikanten in dat marktsegment meer kans krijgen.

Door de stap zouden Indiase fabrikanten als Lava en Micromax de kans krijgen om marktaandeel te winnen in de markt voor goedkope smartphones in het land, meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van eigen bronnen. De Indiase overheid wil de stap niet bevestigen, terwijl Chinese fabrikanten niet willen reageren.

De stap om Chinese fabrikanten te verbieden om goedkope telefoons te verkopen zou in lijn liggen met de anti-Chinese maatregelen die de Indiase overheid afgelopen jaren al nam. Sinds medio 2020 is onder meer TikTok in het land verboden. Ook PUBG is in India uit downloadwinkels gehaald, samen met in totaal meer dan 150 andere apps.

Daarnaast verdenkt de Indiase overheid onder meer Xiaomi, Vivo en OPPO van belastingontwijking. Vorige week zei een onderminister al dat Chinese merken in India 'niet op basis van eerlijke concurrentie' terrein hadden gewonnen. Voor de Chinese merken groot werden in India, waren er veel lokale merken die veel marktaandeel hadden.

De markt voor telefoons onder de 148 euro is goed voor ongeveer een derde van de verkopen in India, terwijl ongeveer 80 procent van die markt in handen is van Chinese merken, zo zegt analistenbureau Counterpoint tegen Bloomberg.