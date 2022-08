Xiaomi kondigt vouwbare Mix Fold 2-smartphone aan

Xiaomi heeft de vouwbare telefoon Mix Fold 2 aangekondigd voor de Chinese markt. Het toestel krijgt een Snapdragon 8+ Gen 1, een primaire camera met een 50-megapixelsensor en kleinere accu in vergelijking met de vorige generatie. In opengevouwen toestand is het toestel 5,4mm dik.

Als de Mix Fold 2 opengevouwen wordt, meet het toestel 161,1mm x 144,7mm x 5,4mm. In dichtgevouwen toestand meet de Mix Fold 2 161,1mm x 73,9mm x 11,2mm. Het toestel weegt 262 gram en dat is lichter in vergelijking met de vorige generatie die 317gram woog. Het scherm aan de buitenkant is een 6,56”-oledpaneel met een resolutie van 2520 x 1080 pixels. Het oledscherm aan de binnenzijde meet 8,02” en heeft een resolutie van 2016 x 1914. Ter vergelijking, het scherm aan de buitenkant van de Samsung Galaxy Z Fold4 is 6,2” groot, aan de binnenkant heeft het Samsung-toestel een oledpaneel van 7,6”.

De Mix Fold 2 beschikt dus over grotere displays. Die displays ondersteunen een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 1000 nits. Ze ondersteunen ook Dolby Vision en HDR10+. De Chinese fabrikant gaf de Fold 2 een vernieuwd scharnier mee waardoor de vouw in het scherm aan de binnenkant minder moet opvallen. Er is ook een vingerafdrukscanner aanwezig die onder het scherm van het toestel zit.

De Mix Fold 2 krijgt drie camera’s aan de achterzijde mee. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor. De ultrawidecamera beschikt over een 13-megapixelsensor en de 2x-zoomlens krijgt een sensor van 8 megapixel mee. De selfiecamera aan de voorzijde van het toestel heeft 20 megapixel ter beschikking. Er is dus geen selfiecamera aan of onder het scherm van de binnenkant van het toestel. Voor de beeldverwerking ging Xiaomi een partnership aan met camerabedrijf Leica. Die samenwerking uit zich in de camerasoftware van het toestel waar onder andere Leica-filters en -interfacedetails te vinden zijn.

Het toestel draait op de Snapdragon 8+ Gen1 en komt met Android 12 waar Xiaomi zijn eigen MIUI Fold 13-interface overheen heeft gegoten. De Mix Fold 2 krijgt een accu mee van 4500mAh. Dat is minder in vergelijking met de 5020mAh-accu van de Mix Fold van vorig jaar. De accu van de Mix Fold 2 ondersteunt snelladen aan 67W. Xiaomi claimt dat de accu van de Mix Fold 2 hierdoor in 40 minuten volledig op te laden is.

Xiaomi brengt de Mix Fold 2 uit in China in een zwarte en goudkleurige uitvoering. De goedkoopste versie komt met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Die kost omgerekend ongeveer 1290 euro. De versie met met 512GB aan opslagruimte kost omgerekend ongeveer 1434 euro. Voor ongeveer 1720 euro gaat de versie met 1TB aan opslagruimte over de toonbank. Xiaomi deed geen aankondigingen over een introductie in andere delen van de wereld.