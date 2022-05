Xiaomi kondigt in juli smartphone aan in samenwerking met Leica

Smartphonemaker Xiaomi kondigt in juli zijn eerste smartphone aan die is gemaakt in een samenwerking met cameramaker Leica. Leica werkte eerst samen met Huawei, maar is nu overgestapt naar Xiaomi.

Het is onbekend wat de inbreng van Leica zal zijn in de samenwerking. Het ligt het meest voor de hand dat het gaat om de Xiaomi 12 Ultra. De Chinese smartphonemaker bracht vorig jaar nog een Ultra-versie van zijn dure smartphone uit, maar heeft dat dit jaar tot nu toe niet gedaan.

Leica werkte sinds 2016 samen met Huawei aan cameratechnologie voor smartphones. Leica werkte al eerder met Panasonic. Het resultaat van die samenwerking was in 2014 de DMC-CM1, een camerasmartphone die Android draait en een 1"-sensor met een resolutie van 20 megapixel bevat. De Huawei-smartphones met Leica kregen onder meer monochrome camera's.

Cameramakers en smartphonefabrikanten werken vaker samen. Vaak lijkt de inbreng van cameramakers relatief beperkt en gaat het bijvoorbeeld om functies in de software, filters of de toevoeging van een extra camera met een bepaalde functie.