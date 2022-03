Huawei toont teaser P50-smartphone en noemt nog geen releasedatum

Huawei heeft een teaser getoond van zijn P50-smartphone. Het bedrijf geeft nog geen datum voor de presentatie of de release van de smartphone. De afgelopen jaren kwamen P-telefoons uit in het voorjaar.

Huawei toonde de teaser aan het einde van zijn HarmonyOS-presentatie woensdag. Daarin liet de fabrikant onder meer een tablet en horloge zien met het nieuwe besturingssysteem. Ook maakte Huawei bekend dat zijn Mate X2 en Mate 40-telefoons een update krijgen met HarmonyOS. Die telefoons draaien nu op Emui over Android.

HarmonyOS is Huaweis eigen besturingssysteem, al is het op telefoons en tablets vermoedelijk een fork van Android, zo bleek eerder. De bedoeling is om apparaten met HarmonyOS beter met elkaar te laten samenwerken.

De teaser toont dat de P50 twee grote camera-eilanden heeft. In het bovenste zijn drie lenzen te zien, in het onderste eentje. Een van de camera's heeft een ultragroothoeklens van 18mm in 35mm-equivalent en een andere is een vermoedelijk periscopische zoomlens van 125mm. De merknaam Leica prijkt ook op de behuizing. Het gaat vermoedelijk om de P50 Pro. Huawei zou ook een P50 in de maak hebben, zo kwam eerder naar voren in een gerucht. De teaser spreekt van de P50-serie.

Topman Yu Chengdong zei erbij dat er nog geen datum is voor de presentatie van de P50. Voorgangers P40, P30 en P20 kwamen telkens uit rond april. Het uitstel komt vermoedelijk door het handelsverbod van de Amerikaanse overheid voor bedrijven uit de VS om te handelen met Huawei. Daardoor heeft het minder componenten kunnen inkopen.