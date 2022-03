AMD gaat soc voor AR-apparaat van Magic Leap maken

AMD en Magic Leap werken samen aan een soc voor een nog niet aangekondigd augmentedrealityapparaat. AMD zal een aangepaste processor aanleveren. Het is nog niet bekend wanneer het eindproduct op de markt komt.

Magic Leap en AMD werken naar eigen zeggen samen aan technologie die 'virtuele content en informatie visualiseert' en de soc is hier onderdeel van. Het niet nader omschreven AR-apparaat is bedoeld voor enterprisegebruikers; het Amerikaanse AR-bedrijf richt zich sinds een jaar geleden alleen nog op professionele gebruikers, niet meer op consumenten.

AMD gaat een semi-custom system-on-a-chip leveren. Dit zijn bestaande chipsets met specifieke aanpassingen voor in dit geval een Magic Leap-bril. Het is niet bekend op welke bestaande soc de nieuwe chip gebaseerd gaat worden en waar de aanpassingen dan precies uit bestaan. Wel benadrukt Magic Leap het belang voor AR om cpu-, gpu- en machinelearningrekenkracht te combineren in een enkele soc met een laag verbruik.

Momenteel werkt Magic Leap nog met Nvidia samen voor onder andere de Magic Leap One. Die AR-bril wordt aangedreven door een Parker-soc, een chipset die volgens Nvidia met name bedoeld is voor autonoom rijdende voertuigen. De processor is uitgerust met twee Denver-cores en vier Arm Cortex A57-cores. Een Nvidia Pascal-gpu met 256 CUDA-cores levert de grafische rekenkracht.

Eerder dit jaar onthulde Magic Leap de komst van de Magic Leap 2 aan, maar vooralsnog is het stil rondom die AR-bril. Het product zou in het laatste kwartaal van dit jaar binnen een early-adopterprogramma uit moeten komen. Er zijn weinig specificaties van de Magic Leap 2 bekend, op wat informatie over het gewicht en de field-of-view na. De mogelijkheid bestaat dat AMD de processor voor dat product gaat leveren.