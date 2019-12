'Magic Leap heeft slechts 6000 van zijn augmented reality-brillen verkocht'

Magic Leap heeft de afgelopen maanden slechts 6000 exemplaren van zijn augmented reality-bril verkocht. Dat is veel minder dan de aanvankelijke verwachting van 100.000 brillen. Mede door de lage verkoopcijfers zouden er veel ontslagen in het bedrijf zijn gevallen.

Het gaat om de verkopen in het eerste half jaar dat de bril beschikbaar was. Dat blijkt uit een rapportage die The Information heeft ingezien. Het bedrijf verkoopt het eerste prototype van de bril, de Magic Leap One Creator Edition, voor 2300 euro. Magic Leap had aanvankelijk tegen investeerders gezegd dat het verwachtte een miljoen brillen te verkopen, maar moest dat cijfer uiteindelijk naar 100.000 bijstellen. Mede omdat de verkoopcijfers zo slecht zijn heeft Magic Leap 'tientallen' werknemers moeten ontslaan op verschillende afdelingen. Ook zou het bedrijf allerlei andere maatregelen hebben moeten nemen zoals een stop op zakenreizen. Magic Leap spendeerde tussen de 40 en 50 miljoen dollar per maand in 2018.

Magic Leap wordt al jaren geplaagd door tegenslagen, en heeft een geschiedenis van het scheppen van onrealistische verwachtingen. Het bedrijf werkte jaren in het diepste geheim aan een bril waarvan de eerste beelden erg veelbelovend waren. Het geheimzinnige bedrijf kreeg mede daardoor miljarden toegeschoven van investeerders, en kreeg veel naamsbekendheid in Silicon Valley. Toen de eerste echte beelden van de bril anderhalf jaar geleden naar buiten kwamen bleken die echter flink tegen te vallen.