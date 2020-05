Uitgelekte memo: oprichter Magic Leap stopt als ceo

De oprichter van ar-bedrijf Magic Leap stopt als directeur van zijn bedrijf, zo stelt hij in een memo die online is verschenen. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden die het bedrijf gaat leiden in de verandering naar een bedrijf dat zich richt op de zakelijke markt.

Oprichter Rony Abovitz zal de directie wel blijven adviseren, zo staat in de memo die Business Insider postte. De zoektocht naar een opvolger is al begonnen, aldus de memo. De directie wil die opvolger snel gaan presenteren, maar tot die tijd blijft Abovitz aan.

Abovitz richtte in 2011 Magic Leap op met de bedoeling om een bedrijf te bouwen dat ar-headsets aan consumenten zou verkopen. Dat is nu niet langer het geval; het bedrijf zei al eerder dat het zich gaat richten op toepassingen voor de zakelijke markt.

De Magic Leap One-headset kwam in augustus 2018 uit. Het bijna 2300 dollar kostende apparaat is alleen in de VS verkrijgbaar en gericht op ontwikkelaars die toepassingen willen maken voor augmented reality. De Magic Leap One draait op LuminOS, een eigen besturingssysteem.