'Apple wilde AR-bedrijf Magic Leap kopen'

Apple had interesse om AR-bedrijf Magic Leap te kopen en deed dat bijna in 2016. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg in een reconstructie van wat er is gebeurd met het bedrijf dat 3,5 miljard dollar aan investeringen ophaalde en zijn platform nooit van de grond zag komen.

Magic Leap was in 2016 in overleg met alle grote techgiganten, maar de interesse vanuit Apple was het meest concreet en die gesprekken kwamen het verst, schrijft Bloomberg in het achtergrondverhaal. De oprichter van Magic Leap reisde naar Cupertino om met het bestuur van Apple over een overname te praten.

Apple heeft al jaren interesse in augmented reality. Rond de periode van de gesprekken zei Apple-directeur Tim Cook al dat Apple meer interesse had in augmented reality dan in virtual reality. Intussen heeft Apple met ARKit al api's voor ontwikkelaars om apps voor iOS te maken met aspecten van AR. Een bril zou volgens geruchten binnen enkele jaren volgen.

Magic Leap bestaat sinds 2011 en haalde investeringen op van grote bedrijven als Google en Qualcomm. Desondanks maakte het bedrijf de beloftes niet waar. Er kwam uiteindelijk wel een experimentele AR-bril op de markt, de Magic Leap One. De oprichter stopte eerder dit jaar als ceo. Zijn opvolger wil samenwerkingen sluiten met andere bedrijven om de AR-bril te verkopen en richt zich meer op de zakelijke markt.