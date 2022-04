Zoom begint met ondersteunen virtuele achtergronden in Android-app

Videoconferentietool Zoom begint met het ondersteunen van virtuele achtergronden in de Android-versie van zijn app. De functie was al langer beschikbaar op andere platforms, maar nog niet in Googles mobiele besturingssysteem.

De ondersteuning voor virtuele achtergronden zit in de versie die deze week met een update in de Play Store beschikbaar is gekomen, meldt Android Police. Het gaat alleen om foto's als achtergronden, want video's als virtuele achtergrond werken nog niet. De functie werkt niet op Chrome OS, merkt Android Police op.

De functie zit al veel langer in de versie voor iOS, maar Zoom legde in april de ontwikkeling van nieuwe functies tijdelijk stil om te werken aan beveiliging. Het is onduidelijk of daardoor de release van virtuele achtergronden in de Android-app stil kwam te liggen, maar dat ligt wel voor de hand.

De update voegt ook nog andere functies toe, zoals het delen van audio van het apparaat in aanvulling op de microfoon voor wie audio van bijvoorbeeld een filmpje wil laten horen tijdens een call. Zoom staat inmiddels op meer dan honderd miljoen Android-apparaten. Het bedrijf heeft recentelijk geen gebruikscijfers bekendgemaakt, maar in april zei Zoom dat alle calls bij elkaar opgeteld 300 miljoen deelnemers hadden.