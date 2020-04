Zoom zegt sorry voor beveiligingslekken en pauzeert ontwikkeling nieuwe functies

Videobelbedrijf Zoom heeft zijn excuses aangeboden voor de vele beveiligingslekken die in de software blijken te zitten. Zoom heeft de ontwikkeling van nieuwe functies gepauzeerd en besteedt de komende maanden aan het fiksen van alle lekken.

Woensdag heeft Zoom fixes beschikbaar gemaakt voor lekken die woensdag naar buiten kwamen, zegt de directeur in een blogpost. Daarbij gaat het om lekken in de Mac-app die toegang geven tot de microfoon en de camera en een fout in de manier waarop de Windows-app omgaat met links, waardoor het Windows-wachtwoord van gebruikers te achterhalen was.

De directeur biedt ook excuses aan voor de diverse lekken in de software. "We erkennen dat we niet hebben voldaan aan de verwachten op gebied van privacy en beveiliging van onze gebruikers en van onszelf. Dat spijt me enorm."

Het ontwikkelen van nieuwe functies voor Zoom staat de komende negentig dagen stil om de beveiliging en privacy van de dienst te waarborgen, aldus het bedrijf. Ook komt er een beter bug bounty-programma en mogen externe onderzoekers de code van de apps onderzoeken om lekken te vinden. Daarnaast komt er een penetratietest. Met de maatregelen wil Zoom naar eigen zeggen het vertrouwen van gebruikers terugwinnen. Het gebruik van Zoom is gestegen van 10 miljoen gebruikers enkele maanden geleden naar 200 miljoen gebruikers nu.