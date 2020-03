Video-app Zoom verwijdert Facebook uit iOS-app en updatet privacybeleid

Video-app Zoom heeft de Login via Facebook-functie verwijderd uit zijn iOS-app. De functie bleek ongevraagd data naar Facebook-servers te sturen. Gebruikers kunnen nog wel inloggen via Facebook via een browservenster.

Bij het opstarten en afsluiten van de app stuurde de app door de integratie van de sdk onder meer data over het apparaat naar Facebook, waaronder het model, identificerende elementen en hoeveel opslag gebruikers nog over hadden, meldt Zoom. Dat vond het bedrijf onacceptabel en daarom heeft het de Facebook-integratie uit de app gehaald.

De site Motherboard wees Zoom op het doorsturen van data naar Facebook en vandaar dat het bedrijf de site bedankt voor het doorgeven van deze informatie. Voortaan zullen gebruikers die willen inloggen via Facebook dat via een browservenster moeten doen.

Bovendien heeft Zoom zijn privacybeleid een update gegeven, waarbij het bedrijf vooral duidelijk wil maken dat het geen gegevens van gebruikers verkoopt. Zoom is een dienst om te videovergaderen. Afgelopen weken is de gratis testversie van de dienst ook meer in gebruik geraakt bij mensen die vanuit huis privé contact willen houden met anderen.