Taiwan raadt gebruik Zoom en 'andere mogelijk onveilige videobelapps' af

De regering van Taiwan heeft officieel het advies afgegeven om mogelijk onveilige videobelapps te vermijden, waarbij het specifiek Zoom als voorbeeld noemt. Het is eerste negatieve advies wat betreft Zoom vanuit nationaal niveau.

Het Taiwanese kabinet raadt organisaties aan om videobelapps van Taiwanese komaf te gebruiken of, als dat niet gaat, te kijken naar oplossingen van Amerikaanse bedrijven als Google of Microsoft. Dat schrijft Reuters. In een reactie op het advies zei de Taiwanese minister van onderwijs dat het gebruik van Zoom op scholen meteen verboden is. Een verbod op Zoom in schoolcontext is echter geen primeur, daarin gingen verschillende Amerikaanse schoolorganisaties de Taiwanezen voor.

Het verbod op Zoom op Amerikaanse scholen was echter goeddeels gemotiveerd door 'zoombombing'. Daarbij laten ongenode gasten in videobijeenkomsten ongepaste beelden zien, zoals pornografie. Daar zijn inmiddels maatregelen tegen genomen vanuit de ontwikkelaar. Een ander probleem met Zoom dat eind vorige week aan het licht kwam, was dat de eind-tot-eindversleuteling van Zoom niet daadwerkelijk e2e-versleuteling is. Zoom reageerde daarop door te 'erkennen dat er een discrepantie is tussen de gangbare definitie van e2e-versleuteling en hoe wij de term gebruikten'.

Zoom verwacht 'in de komende dagen meer te kunnen delen' over de plannen op het gebied van versleuteling en privacy, zegt oprichter Eric Yuan op de officiële blog. In de afgelopen maand is het gebruikersaantal omhooggeschoten van 10 miljoen naar 200 miljoen, wegens de vele thuisblijvers en -werkers door het coronavirus.