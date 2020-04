Google haalt lokale smarthome-aansturing voor Assistant uit previewfase

Google heeft de Local Home SDK uit de bètafase gehaald. Ontwikkelaars kunnen daarmee kleine Assistant-apps ontwikkelen die kunnen communiceren met compatibele slimme apparaten in huis, zonder dat het commando eerst via de Google-cloud gaat. Dat moet sneller gaan.

Mocht een local action echter niet bij zijn beoogde doel terechtkomen, dan valt Assistant alsnog terug op de cloud om op die manier te proberen het commando alsnog over te brengen. Apparaten kunnen ontdekt worden over het lokale netwerk via mdns, udp en upnp en applicaties moeten geschreven worden in JavaScript, schrijft Google.

Local Home Control werd tijdens Google I/O in 2019 aangekondigd en was sindsdien beschikbaar als developer preview. Google acht de software nu dus volwassen genoeg om vrij te geven aan het algemenere publiek. Google spreekt van de mogelijkheid om 'lokale slimme apparaten' te bedienen, maar geeft verder geen details over wat er precies bediend kan worden. Het is aannemelijk dat in ieder geval smarthome-hardware in dit plaatje past.