Productpagina Google Pixel Buds 2 verschijnt kort online bij Amerikaanse webshop

Er is meer informatie online verschenen over Googles nieuwe Pixel Buds-oordopjes. De Pixel Buds 2 verschenen op een productpagina die inmiddels offline is gehaald. Daarop is te zien dat de oortjes luidsprekers van 12mm hebben.

De oordopjes verschenen tijdelijk op een pagina van de Amerikaanse elektronicaketen Abt Electronics. De pagina is inmiddels offline gehaald. De website noemde de oortjes Pixel Buds 2, maar in eerdere uitingen en uitgelekte pagina's werd dat cijfer er niet bij genoemd.

Op de pagina was te zien hoe de dopjes '12mm dynamic speaker drivers' krijgen en een 'three point anchor system', waarmee de dopjes ook bij veel bewegen goed moeten blijven zitten. Gebruikers kunnen op de oortjes tikken om muziek af te spelen of te pauzeren, of swipen om het volume te regelen. De dopjes zijn water- en stofafstotend, al stond er op de pagina geen officiële ip-rating. De oordopjes hebben een spatial vent, waarmee gebruikers ook omgevingsgeluid kunnen blijven horen. Daarnaast hebben ze Google Assistant-integratie en ondersteunen ze Googles eigen Fast Pair-technologie, waarmee de oortjes via bluetooth low energy snel aan andere apparaten kunnen worden gekoppeld.

De oortjes stonden voor 179 dollar, omgerekend zo'n 160 euro, te koop op de site. Dat komt overeen met de prijs die Google eerder noemde. De beschikbaarheid van de Pixel Buds 2 is nog niet bekend. Google zei eerder dat ze 'in de lente' zouden uitkomen.