Verwijderde Google-tweet spreekt over Pixel Buds A-Series-oortjes

Een inmiddels verwijderde tweet van het officiële Android-account spreekt over de nieuwe Pixel Buds A-Series-oortjes. Het gaat waarschijnlijk om een goedkopere variant van de reguliere Pixel Buds-oordoppen. Deze variant krijgt een verbeterde, snellere bluetoothpairingsfunctie.

De tweet spreekt over 'kwaliteitsgeluid en snelle bluetoothpairing', schrijft 9to5Google. Deze site maakte een schermafbeelding van de tweet voordat het Android-account deze verwijderde. Volgens de tweet krijgt het nieuwe product ondersteuning voor Fast Pair. Fast Pair is een nieuwe Android-functie die gebruikers snel telefoons met bluetoothaccessoires laat koppelen door een pop-up met connectknop. Voor deze functie is minimaal Android 6.0 vereist.

In de tweet wordt ook een foto van de oortjes in oplaadcase getoond. Het ontwerp van de A-Series is niet ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de duurdere variant. De A-Series hebben wel een ander kleurontwerp. Het gaat hier om een two-tonekleurenschema dat vergelijkbaar is met dat van de huidige Pixel Buds, alleen is de tweede kleur grijs bij de A-Series in plaats van zwart. Volgens een eerder Google-lek waar 9to5Google over schreef krijgt de Pixel Buds A-Series ook een wit-met-donkergroen-kleurenschema.

Prijzen of beschikbaarheid van de oortjes zijn nog niet bekend. De tweet meldt dat het product nu beschikbaar is, maar dit is onjuist. Volgens een eerdere update voor de Google Pixel Buds-app krijgen de A-Series mogelijk geen ondersteuning voor de veegbewegingen om het volume aan te passen. Mogelijk presenteert Google de Pixel Buds A-Series op Google I/O, dat dit jaar van 18 tot 20 mei is.