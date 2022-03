Google kondigt Pixel Buds A-oortjes met prijs van 99 euro aan

Google heeft zijn Pixel Buds A gepresenteerd. In de Verenigde Staten en Canada komen de bluetoothoortjes op 17 juni uit, in Europese landen is er nog geen releasedatum. De Duitse Google Store toont wel een prijs van 99 euro.

De Pixel Buds A-oortjes zien er vrijwel hetzelfde uit als de duurdere Pixel Buds van vorig jaar en hebben integratie met Google Assistent. De goedkopere versie heeft geen swipebediening voor het instellen van het volume en ook kan de oplaadcase niet draadloos worden geladen. Wel zijn de oortjes water- en stofbestendig met een IPX4-rating.

In de oortjes zitten 12mm-drivers en volgens een review van The Verge is de geluidskwaliteit gelijk aan die van de duurdere Pixel Buds. Google gebruikt een nieuwe Bluetooth 5.0-chip voor de draadloze verbinding, maar zegt niet welke. Volgens de review zijn er minder connectiviteitsproblemen dan bij de voorganger, maar zijn die nog niet helemaal verdwenen. Het draagcomfort zou iets verbeterd zijn, door aangepaste haakjes.

De oortjes gaan volgens de specificaties vijf uur mee op een acculading en met de meegeleverde oplaadcase zouden gebruikers in totaal 24 uur kunnen luisteren. Opladen gaat via USB-C en 15 minuten laden is goed voor drie uur muziek luisteren, zegt de fabrikant.

In de Verenigde Staten en Canada brengt Google de Pixel A-oortjes op 17 juni uit in de kleuren wit en groen. De oortjes staan ook in de Duitse Google Store met een prijs van 99 euro, maar een releasedatum wordt nog niet genoemd. Google lijkt de oortjes niet in Nederland en België te gaan verkopen. Ook de vorige versie kwam niet uit in de Benelux.