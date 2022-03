AMD kondigt volgende week Radeon Pro W6800- en W6600-videokaarten aan

AMD heeft een uitnodiging verstuurd voor de presentatie van 'iets groots' op dinsdag 8 juni. Uit een teaser en de url blijkt dat het gaat om twee Radeon Pro-videokaarten voor workstations: de Radeon Pro W6800 en W6600

In de uitnodiging zit een filmpje waarin een videokaart te zien is met zes Mini Displayport-aansluitingen. Dat is een gebruikelijke configuratie voor Radeon Pro-videokaarten. Verder lijkt het ontwerp van de getoonde kaart op eerder uitgelekte foto's van een Radeon Pro-kaart met een Navi 21-gpu, merkt VideoCardz op.

De gestuurde e-mail bevat bovendien een url met daaraan toegevoegd utm_campaign=2021-06-03-consumer-radeon-pro-w6800-w6600-pre-announce, waarmee AMD al verklapt heeft waar de aankondiging over gaat.

Afgaande op de naamgeving lijkt het te verwachten dat de W6800 een Navi 21-gpu krijgt een de W6600 een Navi 23-gpu. Laatstgenoemde is tot nu toe alleen gebruikt voor de Radeon RX 6600M-gpu in laptops, een RX 6600-videokaart voor desktops is er nog niet. Verdere specificaties van de Radeon Pro-kaarten zijn nog niet bekend. Mogelijk krijgt de Radeon Pro W6800 32GB aan GDDR6-geheugen.

Eerder uitgelekte foto's van een Radeon Pro-kaart met vermoedelijk de Navi 21-gpu