AMD toont die-shot van Navi 23 die in komende Radeon RX-kaart zou komen

AMD toont in slides over de Radeon Pro W6600 een die-shot van de Navi 23-gpu, die volgens geruchten ook in komende Radeon RX-kaarten voor gaming zal verschijnen. De gpu beschikt over 32 compute units.

Uit de afbeeldingen met bijbehorende informatie over de Radeon Pro W6600 zijn enkele details over de gpu bekend geworden. Zo meldt AMD dat de Radeon Pro W6600 over 28 computing units beschikt, maar op de afbeelding is te zien dat Navi 23 er in totaal 32 heeft. Dat is ook het aantal dat bij eerdere geruchten over Navi 23 genoemd werd. Het aantal streamprocessors zou daarmee op 2048 uitkomen.

Bij de Radeon Pro W6600 zijn dus een aantal compute units uitgeschakeld. Dat doet AMD ook bij de Radeon RX 6600M-gpu voor laptops, die is eveneens gebaseerd op de Navi 23-gpu en heeft ook 28 actieve compute units. Door niet de volledige chip te gebruiken, kan AMD de yields verbeteren.

Verder noemt AMD een die-size van 237mm² en een transistoraantal van 11,06 miljard. Het bedrijf laat de chip bij TSMC op 7nm produceren. In de Radeon Pro W6600 en RX 6600M heeft de gpu een geheugeninterface van 128 bits breed en 8GB GDDR6-geheugen.

Met komende Radeon RX-videokaarten met Navi 23, zou het bedrijf zich met name op gamers die op 1080p spelen richten. Die kaarten zouden als RX 6600 en RX 6600 XT kunnen verschijnen. De XT-variant zou alle 32 de compute units gebruiken, terwijl de reguliere variant er 28 zou gebruiken. Het is nog niet bekend wanneer de videokaarten voor gamers met de Navi 23-gpu verschijnen.

Radeon Pro W6600 en W6800

Tegelijk met de W6600 introduceerde AMD de Radeon Pro W6800 met Navi 21-gpu, die 60 compute units voor in totaal 3840 streaming processors biedt, net als de Radeon RX 6800. De Radeon Pro-kaarten zijn voor de professionele markt bedoeld en bieden ECC-ondersteuning voor het videogeheugen en certificeringen voor bepaalde grafische applicaties.