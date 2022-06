Details van gpu's voor Radeon RX 6600 en mogelijke RX 6500 verschijnen online

GPU-Z-screenshots tonen mogelijk de specificaties van AMD's Radeon RX 6600-videokaarten met de Navi 23-gpu. Ook is er informatie opgedoken over de Navi 24-gpu, die zou in een lager gepositioneerde videokaart gebruikt kunnen worden.

AMD zou de Navi 23-gpu gebruiken in de Radeon RX 6600XT en RX 6600. Bij de XT-variant heeft de gpu 2048 streamprocessors en bij de reguliere versie is een deel uitgeschakeld, waarmee het aantal streamprocessors op 1792 komt. Beide kaarten krijgen 8GB aan GDDR6-geheugen en een 128bits-geheugenbus.

De specificaties staan in GPU-Z-screenshots die op het Chinese forum Chiphell zijn gepubliceerd. Het is niet met zekerheid te zeggen of de screenshots authentiek zijn, maar de specificaties komen overeen met eerder uitgelekte details en geruchten. De bron claimt de kaarten in bezit te hebben en werkend gekregen te hebben met een driver waar ondersteuning voor de RX 6600M-gpu in zit.

Mogelijk kondigt AMD de Radeon RX 6600-videokaarten aan op de Computex-beurs eind deze maand. Ook de mobiele versie zou dan geïntroduceerd kunnen worden. AMD heeft herhaaldelijk aangegeven dat laptop-gpu's op basis van RDNA 2 op komst zijn.

AMD Navi 24 voor RX 6500 of RX 6400

Er zijn ook details verschenen over wat vermoedelijk AMD's Navi 24-gpu is. In Linux-drivers staan verwijzingen naar een RNDA 2-gpu met de codenaam Beige Goby. Die zou 16MB L3-cache hebben en volgens eerdere geruchten krijgt de Navi 24-gpu die hoeveelheid cache, schrijft VideoCardz. Uit details in de driver is op te maken dat de gpu maximaal 1024 cores krijgt, ofwel de helft van Navi 23. De gpu zou gecombineerd worden met 4GB GDDR6.

Het is dan ook de verwachting dat AMD de Navi 24-gpu in lager gepositioneerde videokaarten gaat gebruiken. Het zou kunnen gaan om bijvoorbeeld de Radeon RX 6500 of RX 6400. Ook worden er mobiele varianten verwacht voor in laptops. Wanneer dergelijke videokaarten uitkomen, is nog niet bekend.