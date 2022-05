Diagram toont AMD Navi 23-gpu met 8GB Gddr6 voor Tesla-infotainmentsysteem

Een diagram dat op internet is verschenen en dat van Tesla afkomstig zou zijn, toont een AMD Navi 23-gpu die vermoedelijk onderdeel is van een infotainmentsysteem. Het diagram maakt melding van de aanwezigheid van 8GB Gddr6-vram.

Het Navi 23-blockdiagram bevat de naam Tesla Motors en is online gezet door Patrick Schur, die vaker correct informatie over komende technologie online zet. Vorig jaar november zei Schur al dat Tesla de Navi 23 wilde gebruiken. Uit de afbeelding is op te maken dat de gpu via een 128bit-geheugenbus over vier Gddr6-chips van 16Gbit van Samsung kan beschikken, voor een totaal van 8GB Gddr6. Volgens VideoCardz komt de geheugenbandbreedte op 224GB/s uit. Daarnaast is te zien dat de videochip met twee DisplayPort-interfaces en HDMI 1.4 verbinding kan maken.

De gpu zou gebruikt kunnen worden voor het infotainmentsysteem van de komende Plaid-varianten van de Model S en Model X van Tesla. Volgens de autofabrikant gaat dit infotainmentsysteem over 10Tflops aan gpu-rekenkracht beschikken, vergelijkbaar met een PlayStation 5 en dus voldoende voor gaming. Tesla-topman Elon Musk benadrukt dat het systeem Cyberpunk 2077 kan draaien.

Navi 23 zou een op AMD's RDNA2 gebaseerde mobiele gpu zijn, die volgens Patrick Schur in varianten met tgp's, oftewel total graphics power, van 65W, 80W en 90W beschikbaar kan komen.