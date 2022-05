Ontwikkelaars beperken ondersteuning Linux 5.10 LTS-kernel voorlopig tot 2 jaar

De Linux 5.10 LTS-kernel krijgt een kortere ondersteuning dan eerdere kernelversies. Versie 5.10 wordt tot 2023 ondersteund, tenzij de ontwikkelaars een toezegging van meer hulp krijgen.

Dat schrijft Linux-ontwikkelaar Greg Kroah-Hartman in een bericht aan andere ontwikkelaars. De ondersteuning van kernel 5.10 staat voorlopig gepland voor uiterlijk tot en met het einde van 2022, dus maximaal twee jaar. Dat is significant korter dan andere Linux-kernels. Versie 5.4 LTS, de voorgaande versie, wordt tot eind 2025 ondersteund, en Linux-kernel 4.9 net als 5.10 tot 2023.

De beslissing is niet definitief, schrijft Kroah-Hartman, maar hij wil wel dat er hulp komt bij de ontwikkeling. "Ik wil zien dat bedrijven de kernel gebruiken, en belangrijker, dat ze hun apparaten ermee bijwerken, zodat ik weet of het het waard is om het langer dan twee jaar te ondersteunen." Hij zegt daarnaast dat hij wil weten welke bedrijven willen helpen bij het testen en onderhouden van de kernelversie, zodat die mogelijk zes in plaats van twee jaar ondersteund kan worden. "Als ik die beloftes en steun van bedrijven krijg dan verleng ik de kernelondersteuning graag."