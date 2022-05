Ubuntu 20.10 ‘Groovy Gorilla’ is verschenen voor onder andere Raspberry Pi 4

Canonical heeft de stabiele versie van Ubuntu 20.10 ‘Groovy Gorilla’ vrijgegeven. Het is de eerste versie van de Linux-distributie die is geoptimaliseerd voor de Raspberry Pi 4. Versie 20.10 van het besturingssysteem is gebaseerd op Linux-kernel 5.8.

Canonical legt bij de aankondiging van de beschikbaarheid van Ubuntu 20.10 de nadruk op de komst van Ubuntu Desktop naar de Raspberry Pi. De image voor de populaire ARM-computer draait op Raspberry Pi 4-modellen met 4GB en 8GB geheugen en biedt volgens de makers alles wat een gemiddelde desktopgebruiker mag verwachten. Tot nu toe was alleen Ubuntu Core, een geminimaliseerde versie van de distro, beschikbaar voor de Raspberry Pi. Gebruikers kunnen de Raspberry Pi Imager-applicatie. inzetten om het OS op het computingboard te zetten. Deze app is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux en bevat de actuele image van Ubuntu Desktop. Volgens Eben Upton van Raspberry Pi gaat het om een eerste stap op weg naar een Ubuntu LTS-versie met ondersteuning voor lange termijn voor de Raspberry Pi.

Ubuntu 20.10 ‘Groovy Gorilla’ is opgebouwd rond Linux-kernel 5.8, een omvangrijke kernelupgrade met onder andere updates voor Microsofts Hyper-V en voor ARM-cpu's, en het exFAT-bestandssysteem. Daarnaast bevat de release van 20.10 Gnome 3.38, met wijzigingen van de apps-grid en meer mogelijkheden om de weergave van apps te organiseren. Bij de energiebeheerinstellingen staat nu een toggle voor de weergave van het accupercentage en privehotspots voor wifi zijn te delen via qr-codes. Naast de menu-opties voor uitloggen of uitschakelen is nu een restartoptie geplaatst.

Andere wijzigingen betreffen de integratie van Active Directory voor enterprisegebruikers, de aanwezigheid van LibreOffice 7.0,2, een notificatie of de microfoon in gebruik maar gedempt is, en nieuwe wallpapers. Canonical licht de verschillende wijzigingen toe in een webinar. Alle wijzigingen staan op een rij in de release notes. De image van Ubuntu 20.10 heeft een omvang van 2,9GB. Na versie 20.10 volgen in 2021 de 21.04- en 21.10-releases. De eerstvolgende LTS-release is dan 22.04 die begin 2022 verschijnt.